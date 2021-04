De nuevo los presupuestos se han quedado sin pasar el filtro de la oposición en Ledesma ya que el concejal no adscrito, Julián Salinas —que al inicio de la legislatura pertenecía al grupo socialista— ha vuelto a rechazar las cuentas al no resolverse sus dudas al respecto ni escucharse sus propuestas y aportaciones. La votación por tanto ha sido de cuatro a cinco quedando rechazado el presupuesto para el 2021 en el pleno ordinario que se celebró de forma telemática.

Es la tercera vez que esto ocurre ya que el pasado mes de diciembre se bloqueaban las mismas cuentas y en noviembre la oposición decía “no” al presupuesto del 2020 que, según el grupo popular, era “prácticamente calcado salvo por unas pequeñas modificaciones”, por lo que el Ayuntamiento ha seguido trabajando con el presupuesto de 2019 prorrogado.

La ‘falta de información y de transparencia’ vuelve a ser la motivación para el voto en contra de Julián Salinas que aseguraba: “no se me ha resuelto ninguna duda y no se ha escuchado lo que puedo aportar al presupuesto, por lo que está claro quién obstaculiza al Ayuntamiento si no se sientan a negociar el presupuesto”.

En la misma línea se pronunciaba el portavoz del grupo popular, José Prieto, que reiteraba la petición que hizo en la última sesión plenaria: “le rogamos encarecidamente que nos explique todas las dudas de las partidas presupuestarias antes de tomar una decisión al respecto” ya que las cuentas presentan “partidas muy genéricas y poco específicas”.

Fuera del orden del día y por su carácter de urgencia, el equipo de Gobierno tuvo que instar a una votación para establecer como moción la personificación del Ayuntamiento para atender por vía judicial la reclamación por la deuda contraída en la contratación de las fiestas correspondiente a varias ediciones y que asciende a un total de 424.000 euros, además de ratificar por unanimidad al equipo jurídico que se hará cargo del asunto.

En otro orden de cosas el portavoz popular, José Prieto, pidió explicaciones a la alcaldesa, Patricia Martín, sobre los acuerdos de pleno que se han incumplido reiteradamente, como la periodicidad de las sesiones plenarias —que se había establecido en el último sábado de cada mes— o el acuerdo para “relevarla de su dedicación”. Esteban Pérez —concejal también del PP— expuso por su parte sus dudas sobre el uso indebido de la nave municipal, ya que según explicó el edil, la alcaldesa la emplea para guardar los pellets de su caldera, a lo que Patricia Martín argumentó que “los había dejado de forma temporal”.

Por su parte Julián Salinas insistió en la sesión plenaria en que se le contestase “en tiempo y en forma a todos los escritos” ya que no se le facilita la información solicitada, lo que califica de “secretismo y ocultismo”.