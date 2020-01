Los médicos sí se irán de los pueblos de Salamanca... pero para que vengan otros

Diversos pueblos de la provincia salmantina han iniciado una serie de concentraciones bajo el lema ‘Nuestro médico se queda’, en contra de la posibilidad de que los facultativos dejen de visitar los municipios más pequeños con la reordenación de Sacyl.

El mensaje transmitido por la Consejería puede tranquilizar a los vecinos de la mayoría de estos municipios salmantinos, que seguirían teniendo médico, aunque puede que no el mismo porque a partir del 1 de febrero van a cambiar muchas caras en los consultorios y centros de salud: casi 90 médicos de familia han conseguido plaza en el concurso de traslados, por lo que cambiarán de ubicación, pero el puesto que abandonan no quedará vacío, sino que será ocupada por un médico interino que todavía no tenga plaza en propiedad.

Los médicos que proceden de la misma localidad tendrán un día para trasladarse. Los que trabajaban en otra localidad, pero en la misma provincia gozarán de un plazo de tres días para cambiar de puesto. Por su parte, los que trabajaban en otra provincia dispondrán de un mes. El 1 de marzo, una vez que todos los médicos estén incorporados en sus cargos, se ofrecerán las vacantes para que todos tengan las mismas oportunidades.

De las 88 plazas adjudicadas, 30 son urbanas -dentro de la capital-, 9 son semiurbanas (en las periurbanas y otra zonas del alfoz), 48 pertenecen a zonas rurales y una es de la Gerencia de Salud de Área. Las zonas concretas que tendrán cambios son: San Bernardo (4), Alamedilla (4), Alba (8), Béjar (7), Calzada (4), Capuchinos (2), Ciudad Rodrigo (2), Garrido Norte (2), Garrido Sur (5), Guijuelo (5), La Fuente (1), Ledesma (2), Linares de Riofrío (1), Matilla de los Caños (1), Pedrosillo (1), Peñaranda (5), Periurbana Norte (2), Periurbana Sur (7), Pizarrales (3), San José (2), San Juan (3), Santa Marta (2), Sancti Spiritus (3), Tamames (2), Universidad (2), Villoria (4), Vitigudino (2).