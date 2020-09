El Ayuntamiento de Ledrada ha contactado ya con la Junta de Castilla y León y con el centro de salud de Guijuelo para solicitar que el enfermero que atiende a los pacientes de la localidad acuda a la residencia de mayores a atender a los pacientes que allí se encuentran.

Según explica el alcalde de la localidad, Carlos Parra, la nueva gestión del centro de mayores no ha encontrado aún una persona con la titulación necesaria para ocupar el puesto de enfermería de la residencia: “la directora de la residencia está haciendo todo lo posible por contratar a un profesional pero es difícil”. Por tanto, hasta el momento, la atención de enfermería que reciben los 21 internos del centro procede del centro de salud y, según explica Parra, el actual titular del puesto de enfermería “no quiere ir a la residencia porque dice que no tiene la obligación de ir”. El alcalde añade que, cuando este verano han llegado enfermeros sustitutos por vacaciones del titular, “sí han acudido a la residencia”.

El alcalde ha planteado la situación a Sacyl a través del delegado territorial y a la coordinadora del centro de salud de Guijuelo aunque, por el momento, no hay respuesta oficial sobre la obligatoriedad o no de que un ATS acuda a atender a los pacientes al centro geriátrico. El Ayuntamiento de Ledrada cree que sí ya que hay personas con movilidad reducida e incluso una de ellas con sólo una pierna. Todos ellos son vecinos del pueblo dado que están empadronados allí y, según considera Parra, “son vecinos del pueblo y si necesitan curas o atención domiciliaria tendrán que proporcionársela”. Además, dada la situación creada por la pandemia del coronavirus y las medidas de seguridad, cree mucho más seguro que sea el sanitario el que acuda a la residencia en lugar de que sean los pacientes los que tengan que salir de allí para acudir a la consulta ordinaria. Y todo ello con los mayores esperando su turno fuera de la sala de espera en días de agosto en los que las temperaturas han llegado a alcanzar los 37 grados, según señala el regidor. “No es normal que las familias no puedan entrar y tengan que ver a los mayores por la ventana y luego hay que sacarlos para llevarlos a la consulta. En lugar de prevenir, se está agudizando el problema”, concluye el alcalde.