Los lugares más refrescantes de Salamanca para huir del calor

Los ríos, pantanos y pozas se mantienen aún espete mes de agosto como referente del ocio sin el control de aforo de las piscinas para calmar el calor ante la ola que está azotando la provincia durante estos días. La Junta establece, no obstante, un cupo de una persona por cada 4 metros cuadrados de playa fluvial o lacustre dentro del nivel 1 de alerta.

Aunque en algunos casos el caudal de los ríos y gargantas ha descendido, todavía hay agua suficiente para el baño y para llenar sus orillas de salmantinos, veraneantes y visitantes de otras provincias que buscan el fresco del agua y las sombras para aplacar el calor. Puente del Congosto se mantiene como el referente indiscutible para una gran parte de la provincia e incluso comarcas limítrofes de otras. El chiringuito se llena todos los días y se cuentan por decenas los grupos que acuden a disfrutar del entorno con sus mesas y sus sombrillas. Una playa en toda regla, pero no la única de la provincia. Hay otros muchos espacios para el disfrute ya que no sólo se busca el baño, si no también disfrutar de la pesca y el pantano de Santa Teresa acoge a aficionados de toda la provincia. Estos días de fiesta en Guijuelo recibe, además, a grupos de aficionados que participan en torneos organizados.

La falta de aforo y controles oficiales, sumado a la ausencia de zonas de baño consideradas aptas en la provincia, no implica que los usuarios de estas zonas no tengan que cumplir con las normas de distancia y seguridad establecidas por la Junta de Castilla y León. Como ya hizo en 2020, las autoridades sanitarias han hecho públicas unas directrices para tener en cuenta en zonas de baño al aire libre. Apelan a la concienciación colectiva para mantener el distanciamiento social y evitar riesgos sanitarios. Sanidad también aconseja la limpieza y desinfección diaria de superficies y zonas comunes, aunque “no se aconseja la desinfección de la arena de la playa, ni márgenes u orillas de aguas”, entre otras medidas. En la web de la Consejería aparecen también consejos para los usuarios de estas zonas y recomendaciones para los ayuntamientos.

Las zonas de baño en ríos y pantanos no cuentan con vigilancia oficial o socorristas por parte de los ayuntamientos en cuyos términos municipales se ubican. Los bañistas son responsables de sus actos y han de tener en cuenta, además, que la existencia de canales, minicentrales o presas pueden ser peligrosas para el baño.