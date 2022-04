Los jóvenes salmantinos más implicados con su pueblo

Cespedosa de Tormes es una localidad muy activa que se identifica por su respeto a las tradiciones y prueba de ello son sus danzas de paleos, que no pueden faltar en ninguna celebración festiva. También está presente y activa la cooperativa San Isidro, que es otro de los símbolos que identifican al pueblo. También están Los Charritos, el Ampa del colegio y otra serie de colectivos que trabajan por su amor al pueblo. Uno de los más activos a día de hoy es la asociación juvenil “Cespedosa joven”, registrada en marzo de 2011 y que desde entonces ha llevado a cabo numerosas actividades.

Según recuerdan sus actuales integrantes, ocho jóvenes (Paula, Lucía, Carlos, Raúl, Isabel, Sofía, Alba e Irene), “los miembros anteriores de Cespedosa Joven contactaron con nosotros para explicarnos que tenían que dejar la asociación porque superaban la edad y que si no hacíamos algo nosotros se tendría que acabar. Así que pensamos que teníamos que hacer algo sí o sí, no podíamos dejar que la Asociación desapareciese”. Dicho y hecho, el actual grupo comenzó a trabajar en 2018. Era un grupo reducido de cuatro o cinco personas que comenzaron a reclutar a más gente de su grupo de edad y amigos. “Al firmar los papeles para el relevo, nos dimos cuenta de que no podíamos hacernos cargo de la Asociación, pues aún éramos menores de edad, pero la ilusión que teníamos y los sueños que habíamos creado en nuestra cabeza eran tantos que no podíamos dejar pasar la oportunidad, así que buscamos a gente más mayor para que se hiciera cargo y nos ayudase con las cosas más importantes”. Así fue como comenzaron en verano de 2018 con actividades para todas las edades como gymkanas, concursos o campeonatos que tuvieron gran acogida. “A partir de ahí, y viendo que a la gente le gustaba mucho lo que hacíamos, seguimos organizando cosas nuevas. También hicimos cosas en Navidad, Carnaval, Halloween...”.