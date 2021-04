Después de un año y medio baqueteado por el cierre y apertura de los bares de manera continuada, los hosteleros de Santa Marta, Villamayor y Carbajosa vuelven a dar un paso atrás mientras el resto de municipios siguen con el ritmo marcado.

“¿A que tenemos que pagarlo todo como la otra vez? Con diez empleados que tengo, encima. Esto es un cachondeo”, espeta con indignación el propietario de un establecimiento hostelero en Santa Marta tras treinta años de actividad.

Matiza, además, que a su modo de ver no tiene sentido cerrar un municipio en base a los datos de un centro de salud. “Yo mañana puedo irme a Naharros a tomar algo, y los que estén allí contagiados los cuentan en Santa Marta”. Además, acusa a estas decisiones de arbitrarias, señalando el bullicio en supermercados o entidades bancarias. “¿Allí no hay virus? Esta mañana había una cola enorme en el banco que daba la vuelta a la manzana, sin distancias, todos pegados”, pone como ejemplo. “Pero ahí no pasa nada, solo pasa en los bares”. Ahora su capacidad queda reducida a ocho mesas. “Con eso no puedo mantener mi negocio”.

La frustración y el sentimiento de injusticia se extiende al resto de localidades. Es el caso de Antonio Merchán, un hostelero de Villamayor que confirma que esta nueva medida le afectará notablemente. “No sabemos qué hacer”. Él y su mujer regentan el establecimiento a diario y prestan suma atención a la desinfección constante de las mesas.

Con esta restricción el matrimonio se despide de seis mesas en el interior de su bar. La gente, confirma, se decantaba últimamente por disfrutar del ocio en el interior “porque las distancias se guardan perfectamente, son las que tiene que haber”, apunta. El cierre, que considera innecesario, acarreará, sin duda, nuevas pérdidas en esta catastrófica concatenación de limitaciones.