Los héroes del comercio de proximidad en Salamanca

Son otros de los héroes de la crisis del coronavirus. Los fruteros, panaderos, carniceros o pescaderos que siguen al pie del cañón para que a nadie le falten alimentos. En la provincia de Salamanca ese trabajo tiene un plus de esfuerzo y de sacrificio. Hablamos con cinco de ellos.

Desde que el Gobierno decretó el Estado de Alarma Juan Carlos Hernández, más conocido como “El Serrano”, ha perdido volumen de trabajo debido a la cancelación de mercadillos en los pueblos, aunque asegura que los vecinos a los que sirve ahora compran mucho más, “tengo muchos días libres”, confiesa.

El proveedor tiene un supermercado en Martín de Yeltes, desde el cual ahora prepara un gran número de pedidos a domicilio para transportar en su furgoneta. Sirve a Retortillo, Tenebrón, Diosleguarde, Alba de Yeltes y Castraz. “Ahora la gente hace acopio. Donde antes gastaban 500 euros euros ahora son 700”, explica.

También los Ayuntamientos hacen uso de su servicio para almacenar género y tener cubiertas las espaldas. Asegura que la gente se muestra agradecida de contar con su servicio y destaca cómo el tipo de productos que compran ha ido cambiando con el paso de las semanas.

“La primera semana pasó lo del papel higiénico, la siguiente me pedían yogures y pan de molde... últimamente me piden harina, levadura y palomitas de maíz”, señala. Además se enfrenta al desafío de obtener productos que generalmente no trabaja, como la bebida de soja con chocolate, y que lamenta, a veces, “te cuestan más de lo que le ganas”.

Los protocolos en su día a día también han cambiado. Antes de hacer la ruta desinfecta la cabina, el volante y las puertas del vehículo. Aunque se recomienda el uso de tarjetas de crédito, son muchas las personas que siguen pagando en efectivo. “La gente mayor, que es también la más vulnerable, no usa tarjeta”.

Por el contrario, entre la gente joven ha crecido el pago con datáfono. Juan Carlos “El Serrano” manifiesta en estos difíciles días un efusivo agradecimiento hacia la Diputación, que, insiste “está realizando una magnífica labor de desinfección en los establecimientos de los pueblos y en Martín de Yeltes”.

Ante todo el vecino de Martín de Yeltes habla de “calma y paciencia ante esta situación” y garantiza la seguridad de sus clientes recordando, especialmente a la gente mayor, la necesidad de guardar las distancias durante la entrega de pedidos.