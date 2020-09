Los grupos políticos de Béjar votarán sobre la dimisión de la alcaldesa

Los grupos políticos que conforman la Corporación municipal de Béjar deberán emitir su voto sobre la petición de dimisión de la alcaldesa, María Elena Martín, en el pleno extraordinario convocado para el día 21 de septiembre.

Las dudas sobre la obligación de votar o no en esa sesión llevó al Partido Popular, como grupo solicitante de la sesión, a pedir un informe de la secretaria general del Ayuntamiento para aclarar ese asunto. Entregado ya el escrito al grupo del PP, en él, la secretaria reconoce el derecho de los concejales populares a solicitar el pleno extraordinario pero matiza que se deberá hacer constar que ese órgano municipal carece de competencia para tal decisión. Además, refleja que será necesario que se celebre el debate sobre la petición de dimisión de la alcaldesa y, después, deberá tener lugar la correspondiente votación para que los grupos políticos emitan su opinión sobre el tema en cuestión.

Sea cual fuera la votación, el informe de la secretaria deja claro que el pleno emitirá su parecer pero la última palabra en cuanto a la dimisión corresponde a la alcaldesa y, por tanto, la votación carecerá de consecuencias jurídicas. De hecho, el escrito reconoce que es un mero pronunciamiento político sin efectos jurídicos.

En este sentido, la protagonista del pleno, la alcaldesa María Elena Martín, afirmó a LA GACETA que aceptará “lo que diga la secretaria” porque “si hay que votar, se vota” aunque matiza que “el resultado de la votación no vincula a nada”. De hecho, fue más allá al señalar que “dimitir o no es solo mi decisión, y eso no se vota”. Además, recordó que “la única herramienta jurídica ahora mismo es la moción de censura” y, por tanto, “todo lo demás es búsqueda de titulares”.

Por su parte, el portavoz del PP, Alejo Riñones afirmó ayer que “la petición de plenos o las mociones de censura son un arma más para fiscalizar al equipo de Gobierno” pero añadió que “queremos que se defina Tú Aportas porque no se puede perjudicar a la ciudad de Béjar con debates políticos”. En cuanto a la moción de censura, un grupo político tan sólo puede presentar una a lo largo de la legislatura y, por tanto, de momento, el PP descarta presentarla por carecer de los apoyos necesarios, es decir, un voto a sumar a los ocho de los populares porque la mayoría absoluta está en 9 concejales.