Son los mayores el segmentos de la población que, quizás, más han acusado las limitaciones impuestas por la crisis sanitaria del coronavirus como son el confinamiento domiciliario, la reducción de la movilidad y la ausencia de contacto social.

Sin embargo, en Béjar tienen la oportunidad de participar en el programa “Responde” puesto en marcha por Cruz Roja hace apenas tres semanas para mejorar la atención a los mayores después de un año de pandemia. Los voluntarios salen cada martes al parque municipal de La Corredera para dar paseos o realizar con ellos los talleres y juegos que antes se hacían en la sede pero que ahora no están permitidos por las limitaciones de aforo y medidas de seguridad, comenta Francisco Tejeda, uno de los voluntarios.

Ha pasado un año desde la aprobación del estado de alarma y el confinamiento domiciliario pero los mayores siguen sufriendo día a día las secuelas que les dejó esa situación que ellos tampoco habían vivido nunca. Aplauden el programa puesto en marcha por Cruz Roja porque “nos ayuda a entretenernos y nos vienen muy bien para la memoria” afirma Rosa Martín, una de las usuarias de la iniciativa. Además, comenta que el confinamiento les dejó secuelas “en las piernas y en la cara, que estaba como muy arrugada y hemos perdido mucho de memoria porque estábamos solas”, explica Rosa Martín aunque añade que “la vida me dio el ordenador”. Por su parte, Carmen García, también participante en el programa de Cruz Roja, comenta que “he perdido mucho de ligereza y cuando salí a la calle, parecía que no sabía andar” y teme no recuperar la movilidad previa al confinamiento a pesar de que son dos mujeres muy activas que caminan mucho a diario para mantener la actividad.

No solamente practican en el parque municipal de La Corredera ya que Cruz Roja les facilita juegos, pasatiempos y mandalas para llevarse a casa y estar entretenidos. Comentan el día se hacía muy largo durante el confinamiento aunque “yo me organizaba la vida porque me levanta, hacía las cosas de casa y las 11:00 horas, me sentaba a oír misa”, explica Rosa Martín que conectaba con Lourdes para seguir la retransmisión de los actos religiosos. Después, “llamaba por teléfono a mis amigas y andaba por la casa” para hacer algo de ejercicio” y, por la tarde, “veía las novelas aunque no me gustan”.

En este sentido, una de las voluntarias, Mari Feli García, comenta que muchos de los mayores con los que contactaba durante el confinamiento para hacer seguimiento de su estado les explicaban que “la misa y la oración les estaban ayudando mucho porque rezaban por sus familiares” y también, se dieron casos de personas que “veían procesiones por televisión retransmitadas desde Sevilla”, detalla ya que parte del confinamiento coincidió con la Semana Santa.

Tanto para Rosa Martín como para Carmen García, permanecer en casa sin poder salir “nos cambió la vida” aunque han encontrado la forma de seguir adelante a pesar de las restricciones y en espera de las vacunas.