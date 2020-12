Los dulces de las monjas salmantinas, online

Laboriosidad, paciencia, precisión y una especial habilidad con la masa hacen que los dulces que elaboran de forma artesanal las monjas sean únicos y tengan un sabor diferente, más aún en esta época navideña.

Una tradición centenaria en muchos casos y que no quieren perder, ya que forma parte de su ‘modus vivendi’ y en la que las religiosas ocupan gran parte de su tiempo en el convento con el fin de atender las numerosas demandas de los clientes.

Pero este año, y como consecuencia de la pandemia que podría poner en peligro el ‘negocio’ y con ello una parte importante de los ingresos de estas congregaciones, las monjas lo han resuelto con agilidad y han hecho frente al virus, potenciando la atención telefónica y on line a las peticiones y encargos que reciben frente a la atención personal, al no poder desplazarse in situ al convento para comprar directamente.

De esta manera, las nuevas tecnologías se alían con las religiosas que ven en la venta on line y telefónica la posibilidad de seguir dando salida a sus elaboraciones y más en esta época de crisis sanitaria, lo que les permite mantener su volumen de producción y venta en la campaña navideña con envíos a toda España. Así, a través del teléfono, correo electrónico, páginas web propias y difusión en las redes sociales ni el virus frenará el trabajo de las monjas de clausura en la elaboración de dulces, que podrán mantener sus ventas en todo el país y salvar la campaña navideña. Por tanto y a pesar de las restricciones y la anulación de ferias y mercadillos, sus creaciones llegarán puntuales a las mesas esta Navidad.

Polvorones, mantecados, turrones, hojaldres, yemas, almendrados, amarguillos, avellanitos, perronillas, nevaditos, varas de San José, bizcochos, almendrados, obleas, empiñonados y una amplia variedad completa la oferta que ofrecen los conventos de la provincia para deleitar los paladares de los que saben apreciar el sabor de lo bueno.

Es el caso de las Benedictinas de Alba de Tormes, que han habilitado un número de teléfono para recibir los pedidos de todos aquellos interesados en degustar sus productos elaborados artesanalmente con propuestas de calidad. Tanto es así, que traspasan su clausura con la venta de productos en la T4 de Barajas, lo que hace que muchos de sus dulces se degusten, no sólo en el resto de España, sino que también traspasan fronteras y llegan a otros países.

Pero si hay un producto estrella que identifica a las Benedictinas albenses son las almendras garrapiñadas. Una receta centenaria que data de 1835 y que mantienen actualmente, para lo que solo utilizan almendras enteras (las que se rompen las usan para los amarguillos) que las seleccionan con cuidado y las cuecen varias veces antes de la incorporación del azúcar, lo que las hace diferentes.