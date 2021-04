Los castellanos y leoneses salvan el turismo en Salamanca en un buen fin de semana

No solo las localidades más turísticas han notado el incremento de visitantes, también los parajes naturales

Esta importante afluencia de visitantes a las comarcas más turísticas de la provincia de Salamanca ha beneficiado principalmente a los sectores de la hostelería, restauración y comercio, “porque en el caso de los alojamientos rurales, las reservas siguen siendo muy escasas en la mayoría de los casos, debido a las restricciones de aforo impuestas por las autoridades sanitarias”, señalan los propietarios. En este sentido, los dueños de casas rurales coinciden en afirmar que “mientras no se levante la prohibición de compartir una casa o un apartamento rural a los no convivientes, es muy complicado que esto despegue, porque son espacios que se suelen alquilar para grupos de amigos o familiares, pero no para convivientes”, aseguran desde el sector. De esta forma, son los hoteles rurales y “aquellas casas de menor tamaño las que se están llevando a los turistas que buscan pasar unos días en la zona, porque los alojamientos de alquiler completo de mayor tamaño o están directamente cerrados o no llegan a cerrar reservas”, señalan los afectados.