Los alcaldes de algunos municipios con residencia municipal lo tienen claro: “No se nos ocurrirá vacunarnos”

En la provincia salmantina hay hasta media docena de localidades en todo el territorio que cuentan con residencias municipales cuya gestión corre a cargo de los ayuntamientos al 100%. Es el caso de las de Agallas, Ledesma, Pereña de la Ribera, Los Santos, Valdelosa, Hinojosa y Villarino de los Aires. Tras la polémica por la vacunación del alcalde de Valdelosa, el resto de regidores mantiene la opinión mayoritaria de que se pondrán la vacuna anti COVID “cuando les toque”.

Pereña. Luis Rodríguez, alcalde de Pereña de la Ribera por el Partido Socialista, aseguró ayer que “este tema tiene más que ver con la crisis moral y de ética que estamos viviendo”, afirmando que “es un esperpento y un pretexto que se vacune a un alcalde antes de que le toque su turno, además de ser un atentado a la ética y algo muy reprobable”. En este sentido, afirmó que “cuando sucede una cosa así, como la que estamos viendo estos días, los partidos políticos, sean del signo que sean, deberían tomar medidas para ejemplarizar”. Un regidor que por su condición de profesional de la sanidad, es médico titular en el Centro de Salud de Vitigudino, asegura haber recibido la primera dosis “como el resto de los compañeros del centro de salud, pero esta es una cuestión distinta. En el caso de los alcaldes, deben esperar a que llegue su turno”.

Agallas. De igual forma se expresaba ayer el alcalde del Partido Popular de Agallas, Urbano Chamorro, que señaló: “ni me he vacunado ni lo voy a hacer antes del turno que se me asigne porque los alcaldes no debemos tener ningún privilegio. Somos como cualquier otro vecino”, insistía.

Villarino. Desde Villarino de los Aires, el regidor Julián Martín (PP) afirmaba: “me parece que lo que se debe hacer es guardar el turno que han asignados las autoridades competentes, y así lo vamos a hacer”, aunque sí señaló que “tal vez sería bueno que al dirigir directamente la residencia municipal, como es el caso de Villarino y de otros muchos lugares, los alcaldes o concejales que estamos constantemente entrando y saliendo para realizar trámites se nos hubiera incluido en el turno de vacunación de la residencia, pero con las cosas bien hechas, no saltándose los turnos”.

Ledesma. En el caso de Ledesma su alcaldesa, Patricia Martín (PSOE) recuerda que los tres integrantes del equipo de Gobierno forman parte del consejo de administración de la residencia pública, pero “no se nos ocurriría ni locos vacunarnos antes que el personal, ni quitarle el turno a nadie. Hay gente que lo necesita más, tanto mayores como trabajadores, y tienen que recibir la vacuna antes”. La regidora recalcó: “ni nos hemos vacunado ni lo haremos hasta que nos toque”, y como medida de precaución recordó que no ha vuelto a entrar en la residencia desde marzo. “Hacemos todas las gestiones para su funcionamiento pero desde el exterior”.