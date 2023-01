Los 104 años de Reyes, uno de los más longevos de Salamanca

El Cerro es una localidad de la zona de Béjar caracterizada por la longevidad de sus vecinos y una prueba de ello es Reyes Hernández, que el pasado 6 de enero cumplía 104 años. Vive en la residencia de mayores San Ramón del pueblo, donde ha residido toda la vida. Primero con sus padres y luego con su esposa Isabel que, como él mismo recuerda, “se me murió enseguida”.

Atiende telefónicamente desde la residencia, donde se siente muy a gusto “porque nos dan de comer y tenemos cama”. El lunes pasado, como él mismo explica, “me averié un poquito y tuvieron que llevarme a Béjar con unos dolores en el estómago pero allí me los controlaron”. Un susto que ya ha pasado, sobre todo, si se tiene en cuenta su edad. Los años pasan y él está bien pero reconoce que “ya no soy lo que era para el trabajo, pero para hablar aún me defiendo”. Y lo demuestra recordando sus tiempos de trabajo en el campo, primero con su padre y luego ya casado: “Trabajé la tierra, primero en casa de mi padre y cuando murió él cogí la hacienda y salí a flote. Me casé y tuve una gran esposa. Teníamos tres o cuatro cabezas de ganado, vacas, y luego los huertos, donde había patatas, alubias, las lechugas, los tomates y pimientos, que hacíamos conservas y sabíamos que eran productos naturales que no llevaban abonos, solo vicio del ganado del pueblo. Vendíamos el chotillo y con las perras que sacábamos era para hacer los pagos; no había para salir de fiesta. Con eso se pagaba la luz, el médico, los pastos del ganado, los funcionarios...”.

Está encantado de vivir en el pueblo y disfruta mucho con el entorno de la residencia. “Salimos cuando hace bueno porque tenemos un sitio precioso, con árboles, para pasear. Son muchos los que vienen a ver a los familiares desde fuera y se quedan admirados. Ahora nos estamos dentro con la calefacción porque El Cerro es un pueblo muy frío y salimos al paseo cuando hace bueno”. Respecto a la zona del paseo en el entorno de la residencia lanza una petición a quien corresponda: “Queda un trocito que queríamos que nos lo asfaltaran porque todo está precioso menos ese trocito”.

Reyes, que toma su nombre del día en que nació, no pudo tener hijos con su esposa, pero tiene sobrinos en Lagunilla que viven en Salamanca y Valladolid. Está muy satisfecho con ellos porque velan por él y no se tiene que preocupar de nada: “Ya no sé ni lo que pago aquí porque se han hecho cargo los sobrinos”, señala relatando también algún recuerdo de su época en la Guerra Civil, que, con 19 años, fue la etapa que más tiempo estuvo fuera del pueblo. “Estuve en el frente de Madrid, en el Canal de Isabel II y también por la carretera de La Bombilla (por el Puente de los Franceses). Estuve más de año y medio y había tiros sueltos o cañonazos; los tanques tiraban fuerte”.

Recuerdos, estos y muchos otros, que siguen muy vivos en su memoria después de soplar las velas de su 104 cumpleaños.