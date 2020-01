Los 104 años de Baltasara, una de las ‘abuelas’ de Salamanca

Baltasara del Bosque vino al mundo en Cantalapiedra un día de Reyes, de ahí que sus padres eligieran para ella el nombre de uno de los tres Magos de Oriente, los mismos que esta semana le trajeron como regalo nada menos que 104 años.

“La memoria ha empezado a fallarle y ahora va en silla de ruedas pero para la edad que tiene está muy bien”, comentan las auxiliares de la residencia San Pedro Advíncula que la cuidan con mimo a diario. “Hasta hace bien poco era ella la que hacía su habitación y el baño, le gustaba tenerlo todo a su gusto y muy limpio y ordenado”, añaden.

Baltasara vivió durante varios años en esta misma residencia con su hermano Saturio, al que sigue recordando y echando de menos. En su ya largo siglo de vida, la centenaria pasó más de medio siglo en Madrid donde junto a su marido se hicieron cargo de dos sobrinos tras el repentino fallecimiento de su cuñada. Baltasara del Bosque siempre ha llevado, además, a gala su parentesco familiar con el ex seleccionador nacional de fútbol y no duda en confesar: “El secreto para llegar a esta edad yo creo que es trabajar mucho y no beber alcohol, mejor agua”. Los rasgos de la belleza de su juventud, que aún conserva, y la sonrisa con la que siempre recibe a todo el mundo son las cualidades que la definen y la hacen merecedora del cariño de cuantos la rodean.

Esta semana Baltasara seguía afirmando que tenía 103 años mientras sus cuidadoras la felicitaban y le decían que había que sumar uno más, lo que la convierte en la mujer más longeva de las que residen actualmente en la localidad.

En la misma residencia donde vive Baltasara hay, además, otras tres centenarias: Constanza Sánchez e Irene Martínez, con 100 años, y Felisa Pedraza, con 101 además de contar con algún candidato más a entrar este año 2020 en el privilegiado grupo de los “súper abuelos” de la provincia.

A partir de los 100 años, ir sumando y gozando, en general, de buena salud es todo un milagro al alcance de unos pocos privilegiados que en su dilatada vida han pasado la barrera del siglo, han superado una guerra y han sido todo un ejemplo de lucha, sacrificio y superación.