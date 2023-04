Lorenzo Marcos y su lucha contra el alcoholismo: “Cada vez son más jóvenes, entre 14 y 16 años”

Preside la asociación alcohólicos rehabilitados de Béjar desde 2004 y, gracias a su labor, recibió una nominación a los premios “Solidaridad” de Cruz Roja. No recibió el galardón pero le animó a seguir luchando porque la adicción es cada vez más temprana.

¿Cómo recibió la nominación a esos premios de Cruz Roja?

—Recibí muy bien la nominación porque es la primera vez que una entidad reconocía mi trayectoria pero le dieron el premio a un marroquí que escolariza a niños. Me conformo con la nominación y el diploma. Es una motivación para seguir luchando desde la asociación, aunque me veo obligado a seguir como presidente porque nadie quiere asumir ese cargo porque es muy duro.

¿Cuándo entró en la asociación?

—Formo parte de ella desde 1998. Entré como tesorero, cargo que desempeñé durante un año y medio, después fui vicepresidente y presidente. Cuando yo empecé, tomaban contacto con el alcohol con unos 18 años. Es muy importante reconocer esa enfermedad. No se pagan cuotas. Únicamente, recibimos financiación de la Diputación y atendemos a enfermos de Béjar y comarca y también de Hervás o Barco de Ávila.

¿Cómo ve la situación de la asociación y el alcoholismo?

—Cada vez hay más gente enganchada al alcohol. Ahora tengo cuatro nuevos y, en total, calculo que habrá unos 75 o más. Cuando entré en la asociación había unos treinta pacientes. Desde que vino la pandemia, el alcohol es un problema que está muy mal. El 95% del alcoholismo está en los jóvenes de 14 a 16 años. Y a partir de esa edad se suma el alcohol a otras adicciones. La situación ha cambiado en estos 20 años porque ahora los adictos entran más tarde, pero empieza antes a beber. También ha subido mucho la adicción entre las mujeres porque beben en casa. Es el mismo alcoholismo, pero los hombres recurren a los bares y ellas lo hacen en casa a escondidas.

¿Los jóvenes se atreven a dar el paso de acudir a la asociación?

—El más joven que tengo en la actualidad tiene 45 años y el resto son de esa edad para arriba. No dan el paso para venir porque si no beben, no se divierten. Y lo hacen en botellones y en los locales que alquilan, que son un peligro.

Mencionaba la pandemia, ¿por qué ha empeorado la situación?

— La gente no podía salir y cuando lo han hecho, han bebido todo lo que no pudieron durante el confinamiento. La pandemia detuvo el consumo de alcohol, pero cuando nos dieron carta de libertad los enfermos salieron y bebieron el doble.

Hablemos de su caso, ¿cómo entró en contacto con el alcohol?

— Cuando fui a la mili, empecé con los compañeros a beber una cerveza y luego fueron copas. Yo tenía la enfermedad, pero lo padecían los que estaban a mi alrededor. Me metí en esta asociación, me medicaron y no he recaído desde hace 24 años y dejé de fumar hace 12. Me arrepiento de la vida que llevé mal, a mi manera, pero no he disfrutado. Es ahora cuando estoy disfrutando y ahora sé lo que es la vida. Además, el apoyo familiar es importantísimo porque sin él, nunca se sale de la adicción.

¿Qué consejo daría a los jóvenes que ya consumen alcohol?

— Que beban con moderación y con sentido. Si quiere tomarse una copa, que se la tomen, pero no 40 seguidas. Esta enfermedad es muy fácil cogerla, pero muy difícil salir de ella.

¿Y a los padres?

Les ven salir, pero no les ven cómo entran. Ese es el problema. Lo mejor sería que vigilaran más el regreso que la salida.