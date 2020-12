“Lo más duro no es la pandemia, es la soledad, el vivir solo”. El testimonio de un nonagenario de la ‘Salamanca vaciada’

Con un aspecto físico envidiable, a poco de alcanzar las nueve décadas de vida y a pesar de “la guerra que me dan las rodillas” —confiesa—, Leónides Zarza es la sonrisa permanente de Ahigal de Villarino. Con ella intenta sobrellevar lo mejor posible su soledad “porque vivir solo es lo más duro, peor que la pandemia”, señala. –¿Quién es Leónides Zarza? –Pues un hombre de pueblo, que nací en Tremedal de Tormes y que al casarme con María Etelvina Gil, de Robledo Hermoso, me mudé a Ahigal de Villarino donde espera vivir lo que quede, que esperamos que sea todavía mucho. Son ya 88 los años que llevo dando guerra, desde 1932. Ya cumplimos las bodas de oro, un día que celebramos aquí en la iglesia y luego nos fuimos a Portugal, a Miranda do Douro, a comer. –¿Siempre tiene usted una sonrisa en la cara? –Procuro afrontar el día a día con felicidad, porque el buen humor es algo que no debe faltar aunque haya momentos muy duros, pero siempre habrá algo por lo que sonreír. –Jubilado hace tiempo, ¿cómo transcurrió su vida laboral? –Pues fue un no parar; desde que mis padres decidieron que me tenía que poner a trabajar la verdad es que no he parado, he trabajado en muchos oficios. Comencé bien joven en la labor, porque no me dejaron mis padres irme para Bilbao con unos conocidos. A los 21 años me incorporé a una carpintería en Peñalvo, un pueblo en el que creo que ya no vive nadie, y aquello se me daba tan bien que incluso le llegué a dar lecciones al carpintero. Luego, de encargado en la finca de don Eduardo Tapia; en la “obra” en toda esta parte de Las Arribes, principalmente encofrando pozos, llegando a trabajar a 48 metros de profundidad. También he ido a cortar leña, tanta que todavía uso parte de aquella que corté hace cerca de 40 años.

“Trabajé encofrando pozos, llegando a trabajar a 48 metros de profundidad; y cortando leña, tanta que todavía uso parte de aquella que corté hace cerca de 40 años”

–¿Alguna vez ha salido del pueblo? –Hubo una época en que me fui de encofrador a la obra de la presa de Alcántara; cambié las profundidades de los pozos por la altura de la presa, en la que íbamos subiendo a medida que construíamos nosotros las escaleras. También salí del pueblo, y aquellas han sido mis únicas vacaciones, cuando estuve 10 días en Mijas por la boda de mi segunda hija, que entonces vivía allí. Luego se juntó con la mayor en Rosas. –Aunque han sido muchos los trabajos, ¿con cuál se queda? –Siempre con la madera. Ahora he recuperado y barnizado un bastón que le hice a mi abuela cuando tenía yo 12 años, mira si ha pasado el tiempo. Habré hecho medio centenar de ellos, incluso por encargo. Hace como 40 años conseguí hasta un premio en un concurso en Vitigudino.

“Nosotros ya cumplimos las bodas de oro, fue un día que celebramos aquí en la iglesia y luego nos fuimos a Portugal, a Miranda do Douro, a comer”

–¿Cómo está pasando las restricciones de la pandemia? –No es lo más duro, porque en el pueblo quedamos muy pocos y casi ni nos vemos. Lo más duro es estar solo, vivir solo, la soledad del día a día, porque mi mujer está en la residencia de Vitigudino y de mis hijos, las dos mujeres están en Cataluña, en Rosas, donde la mayor lleva ya 38 años trabajando, y el muchacho en Salamanca. Aunque voy a menudo a Vitigudino, no puedo verla, a mi mujer, por miedo a los contagios.

“Pensé que no me renovaban el carnet pero me llegó una carta de la DGT, que pensé que era una multa por ‘pisarle’, pero no; yo creo que por ser buen conductor”