Llegan los días más esperados por la Virgen de la Asunción

Imagen de la Virgen de la Asunción durante la procesión.

El mes de agosto es sinónimo en Guijuelo de descanso de la actividad laboral en la industria, pero de mucha actividad en las calles con motivo de la celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Asunción. Unas fiestas que se desarrollan del 14 al 19 de agosto como fechas tradicionales, pero que suman días y actividades año tras año.

A lo largo de estos primeros días de agosto ha podido verse la actividad existente en la localidad, sobre todo en temas deportivos, que han servido de anticipo de lo que está por llegar. Pero no ha faltado la cultura con las Nuevas Noches del Pozuelo, que se afianza desde una nueva perspectiva en la plaza de Julián Coca, escenario para múltiples propuestas culturales de estas fiestas y, también, para la música de madrugada. La Plaza Mayor será el escenario de todas las orquestas y, cómo no, de la actividad del día 15 por la mañana en honor a Nuestra Señora de la Asunción, la patrona, cuya imagen presidirá allí la ofrenda en su honor tras la celebración de la misa, programada para las 12:30. Es, sin duda, el momento más especial para los guijuelenses y creyentes, ya que es en honor de esa imagen por la que se celebran estas fiestas. De nuevo se espera una notable participación ataviada con los trajes tradicionales o la mantilla española, porque el público podrá bailar de nuevo a la Virgen gracias a la iniciativa impulsada desde el grupo folclórico El Torreón. También 'Luce tu mantilla' permitirá que muchas mujeres luzcan esta prenda para llevar su ofrenda de flores a la patrona.

Las jornadas de los días 14 y 15 de agosto son las fechas más institucionales, con actos programados como el pregón, la proclamación y coronación de la reina, o los actos religiosos del día de la patrona.

Pasados esos momentos, las propuestas de ocio y diversión toman protagonismo hasta que la orquesta París de Noia cierre con su verbena la última noche de celebraciones, el día 19 de agosto por la noche.

Feria taurina con cuatro festejos

La feria taurina se mantiene como uno de los atractivos de la programación festiva y contará con cuatro festejos en cartel: tres corridas, una de ellas con El Capea en solitario, además de una novillada con rejones. La plaza de toros acogerá también la tradicional vaquilla del aguardiente.

Actividades gratuitas en su gran mayoría

La apuesta del Ayuntamiento por acercar las fiestas de Guijuelo a todos los públicos incluye también su propuesta de organizar actividades gratuitas. Y es que, salvo la feria taurina, el desayuno de la vaquilla y la cena de fiestas, el resto de eventos son gratuitos.

Pensando en todos los mayores

La comida homenaje a los mayores es uno de los eventos más emotivos, cada 19 de agosto. Pero hay personas que no pueden acudir y, por eso, el Ayuntamiento y la corte de honor las visitan en la residencia o en el centro de día.

El programa

Mañana

9:00 horas. Torneo de petanca infantil. En la sede del Club de petanca Guijuelo.

Jueves, día 14

9:00 horas. Torneo de petanca de adultos. En la sede.

17:00 horas. Dianas con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

18:00 horas. Chupinazo. El alcalde, Roberto Martín, dará comienzo a las fiestas 2025 en la Plaza Mayor.

20:00 horas. Fiesta con DJ Mon, DJ Alberto Molines y DJ Dafra. En la plaza de Julián Coca.

22:30 horas. Presentación de las damas de las fiestas. A continuación, pregón a cargo de Inés María Bernardo y coronación de la reina de las fiestas y su corte de honor.

0:00 horas. Verbena con la orquesta Pikante. En la Plaza Mayor.

4:30 horas. Disco sonido Z-05 con DJ Rodri. En la plaza de Julián Coca.

Viernes, día 15

12:00 horas. Dianas con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

12:30 horas. Celebración eucarística, con la participación del coro parroquial. En la iglesia parroquial. Seguidamente, procesión y ofrenda floral en honor a Nuestra Señora de la Asunción, acompañada por el Grupo folclórico El Torreón y la banda de Alba de Tormes. Las mujeres de la localidad lucirán sus mantillas. Colaboran la Asociación Arte y Tradición Charra y floristería Pétalos. A continuación, vino de honor con degustación de productos de la tierra para todos los guijuelenses. Colaboran empresas de la localidad. En la Plaza Mayor.

18:30 horas. Corrida de toros retirada de El Capea, que actuará en solitario, con toros de las ganaderías de El Capea, Domingo Hernández, El Freixo, propiedad de El Juli, San Pelayo, El Puerto de San Lorenzo y Victorino Martín. El festejo estará amenizado por la banda de Alba de Tormes y la Charanga La Clave.

22:30 horas. Espectáculo cómico lírico 'Una noche de zarzuela' por Ferro Teatro. En la plaza de Julián Coca.

0:00 horas. Verbena con la orquesta La Huella, en la Plaza Mayor.

4:30 horas. Fiesta con DJ Mon y DJ Alberto Molines. En la plaza de Julián Coca.

Sábado, día 16

11:00 a 14:00 horas y 16:00 a 18:00 horas. Parque infantil, hinchables y acuáticos a cargo de Divertilandia Park. En la pista y el pabellón municipal Miguel de Cervantes.

12:00 horas. Dianas con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

18:30 horas. Corrida de toros para Javier Castaño, Damián Castaño e Ismael Martín, con toros de la ganadería de José Enrique Fraile Valdefresno. El festejo estará amenizado por la banda de Alba de Tormes y la Charanga La Clave.

De 21:00 a 1:00 horas. Programa Punto Clave de Diputación de Salamanca: reducción de riesgos en fiestas y en accidentes de tráfico. En la plaza de Julián Coca.

22:30 horas. I Festival Internacional de Magia 'Yo creo', con Santi Marcilla y Ariel Hamui. En la plaza de Julián Coca.

0:00 horas. Verbena con la orquesta Vulkano. En la Plaza Mayor.

4:30 horas. Disco sonido Z-05 con DJ Rodri. En la plaza de Julián Coca.

Domingo, día 17

12:00 horas. Dianas con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

12:00 horas. Visita a la residencia La Asunción, con la presencia de las autoridades, acompañados por la reina de las fiestas y su corte de honor.

18:30 horas. Novillada mixta con picadores para el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio y los novilleros Cristian González y Julio Norte, con novillos de la ganadería San Pelayo, para los rejones y de la ganadería de Casasola, a pie. El festejo estará amenizado por la Charanga La Clave.

21:00 horas. Cena de fiestas. En la Plaza Mayor. Imprescindible llevar ticket (recogida hasta hoy en el Ayuntamiento, 8 euros).

22:30 horas. Actuación de María Rubí con un espectáculo 'Flamencomanía'. En la plaza de Julián Coca.

0:00 horas. Verbena con la orquesta Nebraska. En la Plaza Mayor.

4:30 horas. La Saga Disco con Rubén Álvarez y con la colaboración de DJ Dafra. En la plaza de Julián Coca.

Lunes, día 18

7:00 horas. Dianas con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

7:30 horas. Vaquillas del aguardiente en la plaza de toros.

8:30 horas. Desayuno de fiestas junto a la plaza de toros. Imprescindible llevar ticket; se puede recoger en el Ayuntamiento hasta el 12 de agosto. Donativo 3,5 euros.

12:00 a 14:00 horas. Jornada de puertas abiertas de las atracciones de la feria. En el párking del Jamón.

19:30 horas. Encierro infantil con mini bueyes. El festejo estará amenizado por la Charanga La Clave. Entre la plaza de la Constitución y la plaza de toros.

22:30 horas. X Festival Comedy Guijuelo. Con Diego Arjona, Dani Fontechay presentado por David César. En la plaza de Julián Coca.

0:00 horas. Verbena con la orquesta Panorama en la Plaza Mayor.

Martes, día 19

12:00 horas. Dianas con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

12:30 horas. Visita al centro de día con la presencia de las autoridades, acompañados por la reina de las fiestas y su corte de honor.

13:00 horas. Salida de autobuses al recinto ferial, para los mayores, desde la plaza Constitución y la calle Chinarral (Hogar del Jubilado). Por la tarde, regreso a las mismas paradas.

14:00 horas. Comida homenaje a nuestros mayores de 65 años. En el Recinto Ferial. Imprescindible llevar invitación; se puede recoger en el Ayuntamiento hasta el 14 de agosto. A continuación, baile con el Trío Noches de Luna. En el Recinto Ferial.

18:30 horas. Corrida de toros para Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Diosleguarde, con toros de las ganaderías de Vellosino y Puerto de San Lorenzo. El festejo estará amenizado por la banda de Alba de Tormes y la Charanga La Clave.

22:30 horas. Espectáculo de rock para toda la familia 'La historia del rock jamás contada', por kidsRock en la plaza de Julián Coca.

0:00 horas. Verbena con la orquesta París de Noia. En la Plaza Mayor.

Roberto Martín (alcalde de Guijuelo): «Me hace sentir muy orgulloso que las fiestas de Guijuelo den que hablar» Roberto Martín afronta unas nuevas fiestas de Guijuelo. Momentos de mucho trabajo, de mucha intensidad, pero de muchas recompensas también. ¿Cómo se presentan las fiestas de Guijuelo 2025? —Las fiestas siguen la misma línea de estos años de atrás. Nos decantamos por los mejores festejos taurinos, por las mejores orquestas, por intentar llegar a todos los públicos desde los más pequeños a los más mayores. Es la intención que tenemos. Lo que más ilusión me hace es el inicio de las fiestas, el chupinazo, viendo a todo el pueblo esperando a lanzar el cohete para mí es el plato fuerte, junto a la ofrenda a la Virgen, por supuesto. También me hace ilusión el día de los mayores, la comida... ver a todo el mundo ilusionado es lo que más feliz me hace personalmente. Hemos intentado hacer las fiestas con la mejor calidad, como se ha hecho en estos años de atrás. Me hace sentir muy orgulloso dar de qué hablar con las fiestas de Guijuelo. Se mantienen como apuesta las grandes orquestas de ámbito nacional, ¿verdad? —Sí, las programamos al finalizar las fiestas, lunes y martes, que es buena época para que venga gente de fuera y para que la gente del pueblo pueda disfrutarlas de otra manera. También tener el festejo del día 19 va con esa intención, la de poder contar un final de fiesta con el mayor número de gente posible. Es muy complicado organizar tantas actividades en muy pocos días. Estamos acostumbrados a este volumen de gente y de actividades, pero no por ello dejo de valorar el trabajo de las diferentes áreas y el trabajo de limpieza. Hay que ver cómo queda todo después de una noche y por eso doy las gracias al personal del Ayuntamiento, que es el que hace posible los deseos del político. Habla de inversión en lugar de gasto a la hora de hablar de las fiestas de Guijuelo, ¿por qué? —Estos años de atrás hemos visto que vienen autobuses de fuera: Béjar, Ciudad Rodrigo, Candelario... y eso es un orgullo. Al final se trata de unir Guijuelo con calidad, me ayuda a pensar que ayuda a vender un jamón más. Las fiestas de Guijuelo es lo que más barato le sale a Guijuelo, lo veo como una inversión. Se habla del valor de Panorama, que ronda los 30.000 euros, pero antes de que empiece a tocar, ese dinero ya está en Guijuelo, en los bares, sin hablar de la publicidad que te hace. Y, aún así, hemos rebajado en 100.000 euros respecto al año pasado. Hemos pasado la mitad de la legislatura, ¿qué balance puede realizar? —La mitad de legislatura parece poco tiempo y vamos cumpliendo con creces el programa. El otro día, analizando con el equipo de Gobierno, hemos visto cómo hemos superado ya el 65%. Nos queda mucho por hacer y estoy muy satisfecho, pero no me corresponde valorarlo a mí, le corresponde a la gente, que hace la valoración mucho mejor. Sólo puedo prometer trabajo, que creo que se ha visto. ¿Qué objetivos se marca? —Seguir manteniendo el nivel de servicios del Ayuntamiento, que es muy importante. Más tangible, me gustaría cambiar las entradas del municipio y en la entrada sur espero tener una rotonda y una entrada como Guijuelo se merece, que todo el mundo sepa que está entrando en la cuna del jamón ibérico. El instituto se inaugurará pronto, es un orgullo tremendo y agradezco al presidente de la Junta su implicación en esta realidad. Son unas instalaciones envidiables.