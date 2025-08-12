Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los fieles acompañarán a San Roque en la tradicional procesión. TEL
Todo listo en Ledrada para celebrar sus ferias y fiestas

La programación durará hasta finales de mes con los días centrales en honor a San Roque

TEL

Ledrada

Martes, 12 de agosto 2025, 05:00

Vecinos e invitados de Ledrada ya cuentan los días para iniciar el programa festivo más importante del año, con San Roque como principal protagonista y una larga lista de actos. La programación de la localidad se extiende durante quince días, comenzando este viernes y finalizando el día 30 de este mismo mes.

El programa incluye actividades para todas las edades, desde niños hasta mayores, en unos días en los que la localidad se llena y reúne a residentes e hijos ausentes en torno a los últimos días de agosto.

La elección de la reina de las fiestas y el pregón, a cargo de Amalia Gómez Bernal, abrirán este viernes una intensa programación con espacio para los niños con juegos infantiles, para las peñas y para los mayores. No faltará la degustación de productos del cerdo ni la tirada del jamón en los últimos días del calendario festivo.

El alcalde, Carlos Parra, ha querido apelar a la buena convivencia para garantizar una diversión responsable.

El programa

Viernes, día 15

0:30 horas. Rosario de la aurora y subida de la Virgen a la iglesia.

12:30 horas. Misa en la iglesia.

18:00 horas. Desfile de peñas y chupinazo.

21:00 horas. Cena y sesión de DJ.

Sábado, día 16

12:30 horas. Misa y procesión en honor a San Roque.

21:30 horas. Presentación de las damas y elección de reina.

22:15 horas. Coronación e imposición de bandas y pregón con Amalia Gómez Bernal.

0:00 horas. Verbena con la orquesta Acuarela.

Domingo, día 17

23:00 horas. Sesión de música de los 80 y 90 con Distrito Pop y disco móvil Amadeus.

Lunes, día 18

21:00 horas. Degustación de productos cárnicos.

Martes, día 19

21:00 horas. Obra de teatro titulada 'Ceferina y Ceferino' a cargo del grupo Telaraña Teatro.

Miércoles, día 20

20:30 horas. Juegos de peñas en la Plaza Mayor.

Viernes, día 22

20:30 horas. Torneo de fútbol sala para peñas con DJ.

Sábado, día 23

23:00 horas. Actuación musical con Raúl de Dios. Después, noche temática con DJ y disco móvil.

Domingo, día 24

19:00 horas. Día infantil con Glitter bar y merienda con discoteca infantil.

Lunes, día 25

18:30 horas. Gincana infantil.

20:00 horas. Procesión y misa en honor a San Roque con la asociación de mayores.

21:30 horas. Cena en el albergue.

23:00 horas. Verbena popular.

Martes, día 26

De 10:00 a 15:00 horas. Día del agua con toboganes acuáticos.

18:00 horas. Fiesta de color y música.

Miércoles, día 27

22:00 horas. Concurso de Play Back.

Jueves, día 28

19:00 horas. Tirada de jamón.

0:00 horas. Verbena popular con la orquesta La Búsqueda.

Viernes, día 29

0:00 horas. Verbena popular con la orquesta Malibú.

Sábado, día 30

0:00 horas. Fiesta de una noche de verano con verbena, go-gós y vídeos.

Carlos Parra (alcalde de Ledrada): «Va a ser mi última legislatura como alcalde. No me voy a presentar más»

Carlos Parra desgrana los proyectos del Ayuntamiento para los próximos años.

¿En qué proyectos está trabajando el Ayuntamiento?

—Tenemos varios objetivos abiertos como la dotación de alcantarillado nuevo en la avenida de España y la calle Benito Pérez Galdós y estamos pendientes de la ampliación de la residencia ya que la contratación quedó desierta, pero estamos hablando con una empresa para que asuma la obra. Está también en proyecto el polígono industrial con 13 hectáreas y las obras podrían comenzar en septiembre. Además, las obras de la Vía Verde van muy lentas debido a problemas de suministro de materiales. Dudo que pueda estar para este año.

¿Alguna mejora más?

—Si. Hemos comprado unas luminarias que teníamos que haber montado en la carretera de Ledrada a Sanchotello, pero hemos tenido problemas con la Diputación, que no nos da autorización. Vamos a pelear por ello, pero no veo correcto el que se quiera que los pueblos tiren para adelante, pero nos están cortando los pies desde las instituciones más cercanas a los pueblos. Se te quitan las ganas de hacer cosas y, como sigan así, los pueblos van a ir a menos. Espero que podamos llegar a un acuerdo.

¿Qué proyectos quiere realizar antes de que acabe la legislatura?

— Tengo muchos proyectos, pero se te quitan las ganas. Va a ser mi última legislatura porque no me voy a presentar más como alcalde, pero quiero recuperar en septiembre la tramitación de la concentración parcelaria, que iniciamos en 2011 cuando entré.

