Todo listo para disfrutar en Peñarandilla

Nuestra Señora de la Asunción volverá a hacer de Peñarandilla punto de encuentro estos días. La misa en la iglesia y la procesión con Nuestra Señora de la Asunción, al ritmo de las dulzainas y percusión de Macotera, serán el epicentro de unas celebraciones muy esperadas por vecinos y veraneantes.

En esta localidad ya está todo preparado para quemar energías y disfrutar de una programación muy especial, con la que se trata de ofrecer propuestas para todos los gustos.

Esta noche hay cine al aire libre y mañana por la tarde será la tradicional vuelta cicloturista a su paso por Coca de Alba y con parada en Alconada. Este recorrido suele ser el pistoletazo de salida a unas fiestas que tienen la virtud de facilitar la reunión de personas vinculadas a Peñarandilla.

Uno de los momentos de reunión más concurridos, y que cada año gana fama, son las comidas populares. El viernes habrá parrillada en el frontón y, posteriormente, se quemarán fuegos artificiales en honor a Nuestra Señora de la Asunción.

Este año, la tradicional cena se sustituirá por una comida popular el sábado en el frontón municipal. El menú principal será arroz a la zamorana.

Las noches del jueves, viernes, sábado y domingo habrá discotecas móviles para el disfrute de los asistentes. Además, el sábado se augura muy colorido, ya que a las once de la noche tendrá lugar un concurso de disfraces.

El domingo al mediodía habrá concentración de clásicos; el frontón acogerá importantes partidos de pelota por la tarde y, posteriormente, se hará el V Concurso de Autos Locos de Peñarandilla.

El programa

Hoy

22:00 horas. Cine al aire libre: 'Migración, Un viaje patas arriba' en el frontón municipal.

Jueves, día 14

19:00 horas. Vuelta cicloturista Peñarandilla - Coca - Alconada - Peñarandilla, con parada en Alconada.

0:00 horas. Macrodiscoteca móvil 'Pandora' en la plaza de España. En el descanso, los jóvenes organizarán un bingo.

Viernes, día 15

10:30 horas. Alborada matutina a cargo del grupo de dulzainas de Macotera 'Adobe'.

12:00 horas. Misa solemne y procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción.

18:00 horas. Color Party por todo el pueblo. Abstenerse curiosos, bajo riesgo de ser pintados.

21:00 horas. Parrillada en el frontón y fuegos artificiales en honor a la Virgen. Retirada de tickets en la tienda y en el bar.

0:00 horas. Discoteca móvil 'La Gramola' en la plaza de España. En el descanso, los jóvenes organizarán un bingo.

Sábado, día 16

15:00 horas. Comida popular en el frontón: arroz a la zamorana acompañado de jamón ibérico, bebida y postre. Retirada de tickets en la tienda y en el bar.

17:00 horas. Fiesta del agua, con toboganes y resbalinas junto al frontón. Abstenerse curiosos de pasar por la zona, bajo riesgo de ser mojados.

23:00 horas. Concurso de disfraces en la plaza de España.

0:30 horas. Discoteca móvil 'Alyma' en la plaza de España.

Domingo, día 17

11:00 horas. Misa dominical.

12:00 horas. Concentración de vehículos clásicos de las asociaciones 'Machacón Clásicos' y 'Cacharros Charros' por la zona del frontón.

18:00 horas. Gran partido de pelota mano con los profesionales Prado y Oliden contra Igua e Iturriaga.

20:00 horas. V Concurso de autos locos de Peñarandilla.

Antonio Luis Sánchez Martín (alcalde de Peñarandilla): «En breve produciremos toda la energía eléctrica que consumimos» El Ayuntamiento de Peñarandilla está a punto de producir toda la energía eléctrica que consume, una vez que se acometa la ampliación de los paneles solares situados sobre la cubierta del pabellón para este fin. Su alcalde, Antonio Luis Sánchez, explica que, por ejemplo, gracias a esta infraestructura producen la luz que consumen en el alumbrado público, el circuito de agua potable y el bar municipal. ¿Qué están haciendo en el Ayuntamiento de Peñarandilla? — En breve produciremos toda la energía eléctrica que consumimos. Ya está hecha la instalación. Con la ayuda de la Diputación terminaremos de completar la vertiente sur del pabellón, que es la parte que interesa para captar los rayos solares. Con esta ampliación se dará abastecimiento al bar municipal, que tenemos arrendado. También contamos con una tienda privada. El Consistorio aprovechó hace un tiempo la ayuda del programa Rehabitare de la Junta para convertir la antigua Casa Consistorial en una vivienda para la persona que gestiona el bar municipal, ya que no había viviendas disponibles hasta entonces. El Ayuntamiento hace todas las compras necesarias en la tienda del pueblo como forma de apoyo. ¿Qué más tienen previsto? — Hemos hecho inversiones para reducir el consumo de luz y ahora vamos a centrarnos en arreglar las calles. Renovaremos algunas tuberías y después llevaremos a cabo el aglomerado. Tenemos reservada una partida de más de 80.000 euros, con la ayuda de la Diputación, para poder llevar a cabo estas mejoras. Además, con la ayuda de la Junta de Castilla y León, urbanizaremos la entrada al pueblo para mejorar la seguridad. Por otro lado, rehabilitaremos la cubierta de un edificio municipal con la ayuda de la Diputación.