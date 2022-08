Lío ‘Inhumano’ en Villares de la Reina

La denuncia contra el Consistorio armuñés la ha interpuesto el abogado del grupo ‘Inhumanos’ en el juzgado de guardia de Herrera del Duque “por uso indebido de la marca registrada ‘Inhumanos’, puesto que se había anunciado un actuación para la que ni siquiera estábamos contratados”, relató el representante legal de la banda musical, “nos ha pasado más veces, quizá el Ayuntamiento haya pecado de ‘pardillo’ , no entiendo porque si contratan un concierto con dos grupos originales luego incluyen un tributo en lugar de la formación auténtica”.

Desde el Consistorio el regidor, Buenaventura Recio, ha señalado “los dos grupos deben tener problemas entre ellos y por ahora al Ayuntamiento no ha llegado ninguna denuncia. La actuación venía en un lote de tres y creo que se han explicado mal al contratarlos, aunque nos han dicho que cantan las mismas canciones. En el Ayuntamiento nos hemos enterado cuando nos han llamado desde ‘Inhumanos’ y se ha rectificado el cartel porque no es algo que hayamos hecho con mala voluntad. Nos han ofrecido venir ellos y no hemos querido romper el contrato previo con el concierto triple”.

El sábado, a partir de las diez y media de la noche, en la plaza del Centro de Ocio y Deporte, con acceso libre, arrancará el concierto con: Huecco, La Guardia y La banda del capitán Inhumano.