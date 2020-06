Lío en el PSOE de Salamanca por la portavocía en la Diputación de Fernando Rubio

La compatibilización del cargo de portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca con el de profesor asociado en la Universidad ha desatado las críticas de algunos compañeros de partido a Fernando Rubio.

El regidor de Juzbado tomaba posesión como diputado el 2 de julio de 2019 y apenas dos semanas más tarde registraba una solicitud para poder compaginar ese cargo con la labor docente en la entidad académica salmantina. Durante estos casi once meses su petición no ha tenido respuesta hasta ahora, que La Salina ha dado el 'ok' y pasará este miércoles por la comisión de Gobierno Interior. La decisión ha pillado "por sorpresa" a algunos de sus compañeros de grupo que han mostrado su malestar porque su portavoz les haya ocultado esto durante casi un año. Estos mismos ediles lamentan que un portavoz de grupo con dedicación exclusiva no destine todo su tiempo profesional a la labor política en las distintas comarcas.

Fernando Rubio ha logrado la compatibilidad para el curso 19/20 y deberá pedir una prórroga si quiere compaginar ambas tareas en el 20/21, según recoge el informe elaborado por la Diputación al que ha tenido acceso LA GACETA. Por sus trabajos, el alcalde de Juzbado cobraría anualmente 73.682 euros brutos anuales, de los que 66.382 corresponden a su labor política y los 7.320 restantes al trabajo de profesor asociado para en el departamento de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal de la Universidad de Salamanca, donde ejercería durante seis horas semanales.

El regidor mostraba ante este periódico su sorpresa por el enfado de algunos compañeros: "Lo he dicho en el grupo, otra cosa es que haya gente que no se haya enterado", señaló. Al mismo tiempo, Rubio indicaba que esta labor docente lleva realizándola "desde hace muchos años y no tiene nada que ver con el aspecto económico". Para él "éticamente no hay nada cuestionable", ya que se trata de "una decisión personal".