El edil de Urbanismo, Juan José Santos, ante un solar sin limpiar. EÑE

La limpieza de solares en Santa Marta crece un 50 % en el último año

Se ha pasado de 53 acondicionados en 2024 a los 80 que ya se han limpiado este año

Santa Marta de Tormes

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:02

La limpieza de solares en la localidad de Santa Marta, en lo que va de año, ha aumentado un 50 % con un total de 80 parcelas acondicionadas frente a las 53 del año pasado, según los datos aportados por el Consistorio. Este incremento responde al esfuerzo del Ayuntamiento que, con el objetivo de minimizar el riesgo de incendios y evitar posibles focos de insalubridad, ha aumentado en un 30 % el número de expedientes gestionados (92 en total frente a los 63 del pasado año), con un resultado satisfactorio en la mayoría de los casos.

Como ha explicado el edil de Urbanismo, Juan José Santos, «no se trata de meros trámites burocráticos, sino que el proceso contempla también la verificación presencial del estado de los solares, confirmando la realización de las tareas de limpieza». Además, también se ha optimizado el proceso de gestión, ya que se han agrupado los solares pertenecientes al mismo propietario en un único expediente, permitiendo una administración más eficiente de los recursos municipales, así como una reducción en el tiempo.

Asimismo, se ha intensificado la labor de seguimiento y control sobre las actuaciones de limpieza y mantenimiento de los solares, ya que el personal técnico ha dedicado más tiempo a la supervisión de las tareas y al contacto con los propietarios, lo que ha permitido mejorar el cumplimiento de las órdenes de ejecución y garantizar que los solares mantengan las condiciones exigidas por la normativa. En aquellos casos en los que no ha sido posible contactar con los propietarios o las órdenes han sido incumplidas, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria.

