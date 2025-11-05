Los lienzos sepulcrales de Santa Teresa de Jesús se suman a la Sala de Reliquias de Alba de Tormes Se ha realizado un estudio forense de las sábanas que cubrieron el cuerpo durante varios siglos. Se trata de un tejido de lino y una de de las telas mide casi tres metros de longitud. El cadáver fue colocado, ya amortajado con sus hábitos, en decúbito supino

Las sábanas de lino con las que se dio sepultura a Santa Teresa de Jesús ya forman parte de la Sala de Reliquias que se puede visitar en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes y sobre ellas se ha llevado a cabo un estudio médico forense a cargo de los expertos Felipe Montero y Alfonso Sánchez.

Se trata de dos piezas de lino antiguo, una de ellas de casi tres metros de longitud y casi setenta centímetros de ancho, sobre las que se colocó el cuerpo de la Santa, ya amortajado con sus hábitos, en una posición de decúbito supino, con la cabeza próxima a su centro geométrico, y los pies hacia uno de sus lados menores.

Los dos lienzos presentan, según el estudio médico forense, «una abundante cantidad de manchas procedentes de lo que parecen ser fluidos cadavéricos lixiviados que se producen tras la muerte, especialmente durante los procesos de saponificación del cadáver, y posteriormente con los fenómenos de momificación natural del mismo», algo acorde con el uso para el que se destinaron las dos piezas de tela durante varios siglos al estar envolviendo los restos mortales de Santa Teresa en el interior de su urna funeraria.

Los expertos, en sus conclusiones, también apuntan que «la presencia relativamente escasa de partículas minerales contaminantes en la superficie de los tejidos, resulta compatible con la hipótesis de que ambos se han conservado en unas condiciones de aislamiento que les han protegido en el pasado de estas contaminaciones». Por otra parte, con el objetivo de limitar el fotodeterioro de los lienzos, los expertos han aconsejado disponer de un cristal que, sin impedir la observación de los lienzos, permita la filtración de luz ultravioleta, que daña el tejido.

Asimismo, tras el análisis en el que también se han revisado otros aspectos como las arrugas que presentan las sábanas y su urdimbre, han considerado conveniente recomendar que se realicen controles periódicos de las condiciones de conservación, con una periodicidad mínima de entre dos y tres años, prestando especial atención al posible progreso del biodeterioro.

La realización complementaria de algún ensayo de cultivo con muestras tomadas directamente de los lienzos, podría resultar útil, como medio de control de la actividad microbiana.

En sus conclusiones también apuntan una oportunidad de seguir avanzando en el análisis de estas dos sábanas funerarias aseverando que «el material biológico de probable origen humano podría ser investigado en el futuro, cuando los métodos analíticos paleogenéticos estén más desarrollados técnicamente».

Piezas excepcionales nunca antes mostradas en público

Los lienzos que durante varios siglos acompañaron los restos mortales de Santa Teresa de Jesús en su urna sepulcral nunca hasta ahora se habían mostrado en público. Muestran un mapa visual lleno de manchas que los expertos que han realizado el estudio médico forense, que son especialistas en sindonología, consideran el resultado de los fluidos cadavéricos y el proceso natural de momificación del cuerpo de la Santa.