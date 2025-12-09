A licitación el suministro eléctrico de los edificios municipales de Ciudad Rodrigo El contrato con la empresa adjudicataria tendrá una duración de un año

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo mantiene abierto hasta el próximo 2 de enero el plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas en el servicio de suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en alta y baja tensión de las instalaciones y dependencias municipales repartidas por toda la localidad.

El presupuesto de este contrato tiene un precio de salida de 462.580 euros, IVA incluido, y la duración del mismo será de un año. Tal y como marca la memoria del pliego de condiciones, «la contratación abarcaría el suministro de energía eléctrica de la red de alumbrado público municipal, así como el de los edificios municipales, colegios públicos, centros sociales, red semafórica y otros dependientes del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo».

Según señala el Consistorio, el objetivo es la optimización de tarifas para todos los suministros contratados, la obtención de ahorros significativos en la facturación global de los centros de consumo, una simplificación en la gestión del contrato y en el tratamiento de incidencias, junto con «la inclusión de mejoras técnicas que se valorarán, siempre que completen, amplíen o superen los requisitos mínimos definidos en el mismo o cuando impliquen una mejora en la calidad y seguridad de las prestaciones del contrato».

Los detalles técnicos, así como el listado completo de los elementos a los que se dará suministro eléctrico, se encuentran disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento.