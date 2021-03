La problemática de la situación sanitaria en la ciudad de Béjar ha sumado un nuevo capítulo en las últimas horas en lo que podía denominarse el conflicto de las pancartas. Una situación que comenzó con la retirada de las pancartas en defensa de la sanidad que se guardaban en el hospital en espera de la concentración convocada para este miércoles por la plataforma.

Según denunciaron responsables de la plataforma, “la dirección de Sacyl, concretamente por orden de la Dirección Médica del Complejo Hospitalario de Salamanca, ha enviado al hospital personal de confianza a confiscar 80 pancartas que estaban listas para ser utilizadas el día 31 de marzo en la concentración para la recuperación de los servicios en dicho centro sanitario”. Consideran que se trata de un “comportamiento autoritario” y que supone un paso más en este tipo de medidas, ya que hace un mes también se retiraron pancartas y sábanas blancas de la fachada del hospital Virgen del Castañar de Béjar.

La portavoz de la plataforma, Marisa Díaz, denunció este hecho ante los Sindicatos de Sanidad y lanzó un mensaje a la ciudadanía: “no conseguirán amedrentarme, ni parar mi lucha personal ni la de miles de personas por tener un hospital digno, en buenos condiciones, para atender la salud de la gente de varias comarcas”. Por eso, animó a bejaranos y vecinos de la comarca a respaldar la lucha por el hospital con su presencia masiva a las 11:30 horas, respetando las normas de distanciamiento.

Fuentes de Sacyl niegan que las pancartas fueran confiscadas, aunque sí confirman que se instó a retirar dichos carteles de unas instalaciones que no estaban autorizadas para ese uso: “esa zona estaba cedida para una asociación que ahora no se estaba utilizando y que al ir a ver qué uso se le estaba dando porque se están revisando los espacios y adecuando el hospital porque es lo que se ha dicho que se va a hacer en la desescalada, nos encontramos con ese material. Las salas están para darlas uso, pero no como almacén de cualquier colectivo y menos sin permiso”. En concreto, según indican fuentes de Sacyl, era la sala reservada para la Asociación del Parkinson que ahora no se utilizaba por las limitaciones de acceso a los centros hospitalarios.