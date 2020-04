Las orquestas lanzan un SOS ante un verano sin fiestas en los pueblos

Las orquestas y grupos que se dedican al espectáculo y entretenimiento festivo, principalmente durante la época estival, han pedido sumarse al rescate del Gobierno para trabajadores sin ingresos dadas las malas perspectivas que tienen para todo el año 2020.

Aunque todo está en el aire, la suspensión de numerosas fiestas ya en los meses de mayo y junio vaticinan un mal año dado que además la situación de evitar altas concentraciones de público podría alargarse hasta el invierno. Muchas orquestas, charangas, solistas o empresas de ocio se quedarían a cero en todo el año. De ahí que también pidan a las administraciones públicas como diputaciones o ayuntamientos que no desvíen fondos de este sector incluidos en los presupuestos de festejos y cultura para otras medidas.

Carlos de la Calle es uno de los afectados que ha puesto de manifiesto esta situación. Se estima, de forma somera, que sólo en Salamanca habría más de 620 familias afectadas por este cerrojazo a verbenas, hinchables y pasacalles. Carlos de la Calle, responsable de Pentágono, pone de manifiesto sus inquietudes: “Estoy en una plataforma para defender los derechos de los trabajadores de este sector porque la situación está muy mal. Afecta a muchas familias”.

Las medidas de restricción afectarán sobremanera al persona de las orquestas y las discotecas móviles que trabajan en los municipios de la provincia de Salamanca entre los meses de abril y octubre. Un ejemplo de ello es Ricardo Barbero, responsable de la discoteca Electrolatino que la pandemia del coronavirus y las posteriores restricciones le han llegado en un momento en el que ya tenía reservado el 80 por ciento de la temporada. “Estamos ya perdiendo dinero, ya que no vamos a ingresar nada en los próximos meses”, señala preocupado al tiempo que recuerda que se suspenderán los actos de mayo a julio. De hecho, explica que no cuentan “con trabajar” en una situación que “afecta a muchas familias” que viven de las orquestas y discotecas móviles.

Su medio de vida consiste en trabajar seis meses con alguna actuación puntual fuera de la temporada alta para subsistir el resto del año, pero este verano será diferente, ya que “es la primera vez que sucede esto en los diez años que llevo trabajando”. La pandemia del coronavirus está obligando a los pueblos a tomar medidas con las actuaciones pero explica que “están cancelando, no aplazando” en espera de ver cómo evoluciona el fin del confinamiento y el levantamiento de las restricciones. También se queja de la falta de información porque “el Gobierno no notifica nada” y pide que “aporte soluciones”. “Yo trabajo en unas 80 fechas al año pero no voy a facturar nada en esta temporada”, indica. Finalmente, reclama ayudas “siempre justificadas” para “poder vivir” aunque no descarta reciclarse para encontrar otro trabajo.