Un respiro para las orquestas: comienzan a firmar para 2021 las fiestas anuladas esta primavera

“Vamos paso a paso viendo cómo nos va marcando el Gobierno, pero de momento, todo abril y todo mayo lo he tenido que anular y lo estoy firmando para el año 2021. Tengo cosas anuladas hasta mediados de junio”, señalaba ayer el representante de orquestas Alejandro Nieto, que no ve con optimismo la actual situación del sector de las orquestas y grupos musicales, aunque confía en una remota posibilidad de que al final del verano pudiera celebrarse alguna verbena que mitigara el daño de las cancelaciones. Es una esperanza “aunque fuera en espacios abiertos al aire libre”, pero sabe que no va a ser fácil.

El sector del ocio y, más en concreto el de las orquestas y similares, se siente olvidado por los decretos del Gobierno y pide que sus trabajadores, que tienen su época fuerte de empleo en verano se beneficien de las ayudas que promueven las administraciones. Para ello, el salmantino Carlos de la Calle se ha sumado al proyecto de creación de la Plataforma “Coordinadora Estatal de la Verbena”, que agrupa a diferentes asociaciones del sector en España con el objetivo de plantear “la problemática del sector y elaborar un discurso en común en cuanto ayudas, deudas pendientes y planes ante la nueva normalidad”.

De la Calle lo hace en representación de la Asociación de Agencias y Profesionales del Espectáculo (Acople).