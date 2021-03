Las mujeres que más han destacado en Santa Marta

“Lo que queremos reconocer con estos premios es la labor que han hecho tantas y tantas mujeres en Santa Marta y sobre todo cómo la han transformado y han incidido en el día a día del municipio”. Con estas palabras explicó el alcalde de Santa Marta, David Mingo, la importancia de los premios “Con nombre de mujer” que este sábado celebraron la primera parte de su cuarta edición.

Los galardones se han visto este año trastocados por la pandemia por lo que el sábado se hizo entrega de cinco de los veinte premios que se irán concediendo en los sucesivos sábados del mes de marzo. En un acto íntimo con los homenajeados, sus familiares y los responsables municipales, las cinco primeras mujeres fueron citadas en el Ayuntamiento en intervalos de media hora para no exceder los aforos.

La ganadora del Premio Arraigo ha sido Ángela Sánchez, que llegó hace 81 años a Santa Marta donde ha tenido cinco hijos, diez nietos y seis bisnietos. En esta categoría Premio Profesional se ha premiado a dos mujeres cuya trayectoria profesional es un ejemplo y una referencia. En este caso María Ángeles Holgado, propietaria de una librería legendaria del municipio, y Manuela García, dueña de una peluquería que lleva funcionando 33 años. El galardón para las Empresarias que se otorga a mujeres que tienen un gran recorrido y peso en el tejido empresarial de Santa Marta, ha recaído en este caso, en Felicidad Mesonero, que a su 70 años sigue regentando un estanco. Y el Premio Social, destinado a mujeres o entidades que han desarrollado una labor valiosa enfocada al colectivo femenino del municipio y que en esta edición fue para la Asociación “A bailar”, fundada hace ya una década.

Las galardonadas recibieron su particular homenaje en forma de ramo de flores y de placa conmemorativa en una emocionante jornada donde —a pesar de no contar como siempre con grandes multitudes— no faltaron las lágrimas de emoción, los aplausos y el reconocimiento sincero de los responsables municipales capitaneados por el alcalde, que hizo un rápido recorrido por la vida de estas ilustres mujeres santamartinas.

David Mingo quiso recalcar también durante la entrega de premios la importancia de la labor de las premiadas, una labor a veces silenciosa pero vital: “Los cambios a veces son cambios sordos, no son las grandes cosas las que transforman la sociedad sino las pequeñas, el trabajo, el esfuerzo colectivo, la dedicación, el cariño y eso es lo que estamos reconociendo, al final es un reconocimiento a todo el municipio en general, en este caso con forma de mujer”.