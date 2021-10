Las goteras ‘ahogan’ al centro del alzhéimer de Béjar

Está a punto de cumplirse un año desde que el temporal de agua en octubre de 2020 sacara de nuevo a la luz las deficiencias que sufre el edificio de las antiguas escuelas de El Castañar, donde la asociación de enfermos de familiares de alzhéimer de Béjar y comarca (Afabeco) realiza su labor con pacientes como centro de respiro.

En un principio, el Consistorio se mostró dispuesto a asumir la reparación de las goteras pero, finalmente, no será así porque “acometer esas obras es muy costoso”, explica el concejal de Servicios Sociales, Antonio Cámara.

Una vez descartada esa reparación, Cámara asegura haber trasladado a la directiva de la asociación la cesión de las instalaciones existentes en las antiguas piscinas. Se trata de una zona con dos estancias diáfanas que se utilizaba hace años como punto de encuentro para mayores pero llevan sin utilidad mucho tiempo. “Depende de que ellos lleguen a acometer una serie de mejoras en ese local para poderse acoplar allí en el momento que ellos quieran” ya que “nosotros asumiríamos todos los gastos del edificio”, detalla Cámara que recuerda una visita a las instalaciones para valorar el traslado desde el paraje de El Castañar. Las mejoras necesarias se centran en completar la accesibilidad a las aulas y habilitar una sala a modo de office y sendos baños.

Sin embargo, no parece convencer esta opción a la junta directiva de Afabeco aunque no la descarta. La psicóloga de esa entidad, Beatriz García, reconoce que “el edificio de El Castañar sigue exactamente igual” porque “el Ayuntamiento nos respondió que no era viable acometer la reparación de las goteras”. Además, comenta que la asociación está valorando las obras en las instalaciones facilitadas por el Ayuntamiento pero “es complicado” ya que “hay que adaptarlo a nuestras necesidades” por estar “en un estado de deterioro importante, no es el local idóneo aunque salvaríamos el problema de las humedades” con una fecha de traslado de su sede para finales de año.

La llegada de la temporada de lluvias hace que Afabeco esté valorando ya acelerar el proceso de cambio porque “salieron en verano algunas goteras en el centro de El Castañar” y un año después “la cubierta no se ha arreglado”. Con respecto al local cedido, “no nos convence del todo” pero afirma Beatriz García que “ante esta situación, lo estamos valorando” con la idea de que “el Consistorio adecente la fachada y la parte exterior por imagen del propio Ayuntamiento”.