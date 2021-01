Las gasolineras que resisten a duras penas en la provincia de Salamanca

“Los peores meses del año fueron marzo y abril por el confinamiento domiciliario. Pero en verano, por ejemplo, nosotros también notamos que había menos afluencia de visitantes en la zona”, apunta David Hernández, que lleva una gasolinera en Linares de Riofrío. En su caso, la caída de las ventas en comparación con 2019 ronda el 30%. “Resulta complicado gestionar una bajada de este tipo. De momento no hemos acudido a un préstamo, en parte porque ya teníamos uno y no queríamos endeudarnos más. Por ahora aguantamos, pero otro año más como este sería imposible”, afirma.

“En los pequeños pueblos, más que un negocio, somos un servicio de primera necesidad”, apunta Jesús María Vicente

Avelino Sánchez es propietario de dos estaciones en Lumbrales y Ledesma. A la hora de calificar 2020, es más drástico aún que David. “Catastrófico”, subraya, a la vez que incide en que la situación que están viviendo “no la recuerda nadie, ni siquiera en la crisis de 2008 se vivió algo parecido”. En su caso, la caída de las ventas supera el 30%. “Se nota en todo tipo de clientes. Hay menos transporte pesado, menos vecinos de la zona que repostan y también menos turistas”. Avelino echa en falta más apoyo, también de las propias petroleras que le suministran combustible. “No han hecho nada por facilitarnos un año tan complicado”. En su caso, la única solución que ha encontrado para reducir gastos e intentar mitigar en parte el descenso de las ventas ha sido la de reducir el horario en el que las gasolineras permanecen abiertas. “Más allá de las 8 de la tarde es una tontería prestar servicio. Como mucho vas a atender a un cliente en toda la noche y por 20 o 25 euros no merece la pena”, asegura.

“Si la gente no puede desplazarse, difícilmente va a necesitar repostar”, afirma contundente Jesús María Vicente, propietario de una estación de servicio en Valdecarros. A sus 72 años mantiene abierta la instalación “porque en los pueblos pequeños, más que un negocio, somos un servicio de primera necesidad”. Pese a la responsabilidad que supone tal tarea, Jesús María afirma que a su edad, y tal y como está la situación, si recibiera una oferta adecuada vendería la gasolinera, pero ahora parece complicado que eso ocurra. “Trabajamos con unos márgenes de beneficio muy pequeños, por lo que necesitamos vender mucho para obtener cierta rentabilidad. En mi caso, como no hay mucho ajetreo de clientes, no necesito tener contratado a alguien, por lo que he podido tirar estos meses sin tener que recurrir a préstamos”, indica Jesús María.