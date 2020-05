Las fiestas de verano en la provincia, amenazadas tras la suspensión de las de junio

La prolongación del estado de alarma y las medidas de distanciamiento social se han llevado ya por delante la celebración de las fiestas y romerías de los meses de mayo y junio, tal y como señalan cofradías y ayuntamientos.

Con algunas excepciones que no han decidido aún, la inmensa mayoría de los pueblos no tendrán eventos durante estas próximas semanas. Las multitudinarias romerías de Pentecostés que debían celebrarse entre el 30 de mayo y el 2 de junio, están ya canceladas en El Cueto, Valdejimena, la Peña de la Cruz de Béjar, Puerto de Béjar o Valdefuentes de Sangusín. En el caso de la romería de los paporros, en el entorno del santuario de El Castañar, el alcalde de La Garganta, Juan García, aseguraba ayer que “está claro que no podemos celebrarla como todos los años. No sé si haremos algo porque tenemos el inconveniente añadido de que somos de distinta provincia”. También se suman a la lista la romería de la Virgen de la Peña de Calvarrasa de Arriba, la Virgen de los Remedios en Villamayor, San Miguel en Monterrubio de la Armuña y San Miguel de Valero. Igualmente, San Isidro en Cantalpino y Carpio de Azaba, el Cristo de la Esperanza en Villoruela o San Antonio en Carpio y Martín de Yeltes. En el caso de Castellanos de Villiquera, San Juan, Navasfrías y El Payo ya han confirmado la suspensión, mientras que Robleda está pendiente de la reunión de los concejales para decidir. Hinojosa, por su parte, no tiene aún decidido. Según explicaba ayer el alcalde, José Francisco Bautista, tiene intención de consultar con la Subdelegación del Gobierno, “pero no creo que la autorice”.

Valdelosa es una localidad con gran atractivo festivo por a la celebración de grandes conciertos gratuitos con miles de personas. Pero, este año, según explica su alcalde, Manuel Prada, este verano “con más de 35.000 muertos, ni psicológica ni moralmente vamos a estar para fiestas. Tenemos que pensar en que esto va a cambiar”. Cree que mejor será que se celebren homenajes a las víctimas.

La localidad de Aldeaseca tendría que prepararse ya para celebrar la festividad de San Isidro, pero este año será diferente. Aunque no está confirmada aun la idea, se ha planteado la posibilidad de celebrar la misa con un aforo reducido.

El Ayuntamiento de Las Veguillas ha suspendido ya sus actos de la fiesta de Cabrera y sólo falta la decisión de la Cofradía, que es la responsable de los actos religiosos.

¿Qué pasará en julio?

Las suspensiones de fiestas están a punto de alcanzar el mes de julio. Hay municipios que ya se lo están pensando en espera de la evolución de los acontecimientos. Agosto, mes festivo por excelencia tampoco será igual aunque se relajen las normas de confinamiento. El distanciamiento social deberá de mantenerse y congregar a 4.000 o 5.000 personas en conciertos y verbenas de las fiestas de Guijuelo o Peñaranda va a ser difícil, si no imposible.

Así lo creen en Peñaranda, donde se esperaba la presencia de las orquestas Panorama y París de Noia. No serán unas fiestas al uso y, como añade el regidor de Valdelosa, Manuel Prada, se podría celebrar “alguna actividad al aire libre”, pero nada de grandes aglomeraciones de gente y los multitudinarios conciertos olvidados, como poco, para este año.

En Guijuelo, donde se celebra la festividad de la Virgen de la Asunción sucede el mismo caso. El Ayuntamiento no tiene aún decidido qué hacer en espera de la evolución de los acontecimientos. Según señala el alcalde, Roberto Martín, “esperaremos acontecimientos. Estamos preparados para todo pero apelaremos a la prudencia, primando la salud de los guijuelenses y de nuestra industria cárnica”.

De hecho, todo apunta a que la gran mayoría de la provincia de Salamanca no terminará la desescalada propuesta por el Gobierno hasta finales de junio. Como muy pronto. De hecho, sólo cuatro zonas de salud podrían avanzar en ese sentido, pero el resto de la provincia seguirá en la fase 0 y, para pasar de una a otra, ha de permanecer dos semanas en cada una de ella. Es decir, con toda probabilidad, la inmensa mayoría de la provincia llegará a las fiestas de San Pedro con las limitaciones de la fase 3, la más optimista y que incluye la posibilidad de que en restauración disminuyan las restricciones de aforo, pero con separación en el público y donde se flexibilizaría la movilidad general.

Hay muchas dudas en el sector y, como señala Alejandro Nieto, representante de orquestas ubicado en Santa Marta, “nuestro sector va a ser el último en salir”. No ve detalles en toda la normativa del Gobierno que tenga en cuenta la actividad de quienes trabajan en las fiestas populares y espera que el verano va a estar perdido.

Sin ferias

El capítulo de ferias es también extenso y también en él se han quedado vacías. Béjar ya dejó de celebrar la feria chica de mayo y, en la misma línea, se han suspendido ya la Feria de la Piedra de Villamayor, la de San Antonio en Alba, la agroalimentaria Sierra Quilama de Linares de Riofrío o la Feria de la Industria Cárnica de Guijuelo.