Las fiestas de Guijuelo ya tienen su Corte de honor a pesar de la polémica

Zahira Berrocal García, Diana Collantes Ramos, África Gómez Prieto, Cristina Manzano Sánchez e Irene Rodríguez Baz son las cinco jóvenes de Guijuelo que formarán este año la Corte de honor de las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción.

Fueron las elegidas por sus compañeros de quinta en una iniciativa que cumplirá 53 años este verano desde que en 1971 se celebrara la primera coronación de reina de las fiestas. El concejal de Festejos del Ayuntamiento, Roberto Hernández Garabaya, recibió a los jóvenes a quienes preguntó por la conveniencia de seguir celebrando esta tradición. “Queremos que esto siga adelante porque es algo nuestro de nuevos pueblo”, señaló el edil para, a renglón seguido, preguntarles: “A ver vosotros qué opináis, si queréis proponer algo lo podemos incluir y, también, si queréis que se elijan también los chicos”.

Los jóvenes presentes en el salón de plenos del Ayuntamiento coincidieron en señalar que están a gusto con la elección actual y declinaron que haya corte de honor masculina. Especialmente numerosa fue la presencia de las chicas ya que, de 20 quintas este año, participaron en la votación un total de 17.

“Luchad por ello y no dejéis que nadie de fuera nos lo quite. Disfrutadlo al máximo, es algo que no se puede olvidar”, concluyó el concejal para iniciar el proceso de votación, que comenzó con la elección de los dos presentadores de la gala del pregón inaugural de las fiestas y de coronación de la reina, que también salen de los quintos nacidos en 2005. Los elegidos fueron Naima Luis Romero y Juan Ramón Gómez Herrera.

Después, se celebró la votación, en urna cerrada, de las cinco candidatas para formar la corte de honor. Una de ellas será coronada reina de las fiestas de Guijuelo el 14 de agosto. Como es costumbre, una vez obtenidos los resultados, los responsables municipales de organizar la celebración preguntaron a las cinco elegidas si aceptaban y las cinco dijeron que sí. De este modo, los jóvenes guijuelenses tienen ya a sus representantes para este año. Unos representantes que no se miden por la belleza porque, reiteraron ayer en el Ayuntamiento, “esto no es un concurso de belleza. En una representación de la juventud de Guijuelo”.