Las extrañas circunstancias que rodean a la muerte del hombre que cayó desde la muralla de Ciudad Rodrigo

Triste, muy triste es que una persona todavía joven, de 43 años, pierda la vida de manera accidental, pero desconcierta aún más cuando su muerte está rodeada de extrañas circunstancias que se espera que la investigación policial y judicial puedan aclarar. Un varón, residente en San Sebastián de los Reyes, fue encontrado sin vida a primera hora de la tarde del lunes en el contrafoso de la Muralla de Ciudad Rodrigo.

El hallazgo lo realizó un hombre que al parecer ya habría visto previamente el cuerpo cuando subía a la Plaza para ver el encierro aunque pensó que “se trataba de un muñeco”, según él mismo declaró. No fue hasta dos horas después, cuando deshacía el camino por el mismo lugar, cuando se volvió a fijar y avisó a los servicios de emergencia porque había visto algo extraño.

También es raro el lugar de la caída, ya que se trata de una zona que no es de paso, ni siquiera tiene cerca ningún acceso y para llegar hasta la misma el fallecido tuvo que subirse a un pretil de cerca de metro y medio de altura, colocándose en un pequeño borde de hierba de poco más de un metro de anchura y con una caída de siete metros hasta el foso.

En cuanto a la hora del fallecimiento, habrá que esperar hasta conocer lo que señale la autopsia, ya que el hombre, un habitual corredor de los encierros del Carnaval del Toro, había estado hasta aproximadamente las cuatro y media de la madrugada del lunes con conocidos, momento en el que se le perdió la pista.

Sin embargo, no fue hasta las siete de la mañana cuando las personas con las que había venido al Carnaval se extrañaron de no tener noticias suyas, aunque no dieron la voz de alarma al ser habitual que durante las fiestas la gente apure las horas y se junte la noche con el día.

No será, por tanto, hasta después de que finalice la investigación cuando se podrán esclarecer las circunstancias.