Las espectaculares imágenes que deja la apertura de compuertas de los embalses del Duero en Las Arribes

Las intensas precipitaciones caídas durante los últimos días a lo largo de la cuenca salmantina del Duero, así como en las del Tormes y el Águeda, principales afluentes en la provincia, han obligado a la apertura de las compuertas de los embalses situados en Las Arribes.

Una situación que no es habitual debido a que estas presas tienen como objetivo fundamental la producción de energía hidroeléctrica mediante el turbinado del agua que llega al embalse, una producción que no se realiza en el caso del caudal que es vertido por las compuertas algo que no ocurría desde el 2016.

Durante las últimas jornadas, desde que el pasado lunes se iniciara la apertura de las compuertas en la presa de Aldeadávila, gestionada por Iberdrola, el caudal vertido de manera conjunta a través de turbinado y por las ocho compuertas de superficie que con cuenta la infraestructura hidroeléctrica han alcanzado un máximo de 1.504 metros cúbicos por segundo con el fin de desaguar y regular las avenidas del río Duero.

Un vertido de aguas por las compuertas que continuaba en la jornada de este jueves en Aldeadávila aunque con un sustancial descenso hasta los 1.125 metros cúbicos por segundo y manteniendo la tendencia a la baja.

El funcionamiento de la presa de Aldeadávila, que está capacitada para soltar agua y volverla mediante turbinas al embalse para producir de nuevo electricidad, hace que la presa se encuentre con un nivel de embalsado muy estable entre los 100 y los 110 hectómetros cúbicos, pero la previsión de la crecida hizo que se dejara descender el pasado sábado hasta los 94 hectómetros cúbicos para dar cabida a la crecida que elevó de nuevo el embalse hasta los 109 hectómetros cúbicos el domingo, día 22.

Del mismo modo que en Aldeadávila, la gestión de la crecida del Duero ha supuesto la apertura de las compuertas en la presa de Saucelle que alcanzó el pasado lunes un máximo de caudal de 1.394 metros cúbicos por segundo, bajando este jueves ya hasta los 1.039 metros cúbicos por segundo, según los datos facilitados por Iberdrola.

El embalse de Saucelle tiene una capacidad máxima de 181,5 hectómetros cúbicos situándose en la tarde de este jueves al 95% de capacidad con algo más de 173 hectómetros cúbicos embalsados.

Las lluvias de las dos borrascas que sufrió la provincia de Salamanca a lo largo de la pasada semana, Elsa y Fabien, han provocado que el agua almacenada en los embalses de Iberdrola en la cuenca del Duero “se sitúe en el 70,2 por ciento de la capacidad máxima frente al 52 por ciento que tenía en la misma fecha del año anterior”, según los datos ofrecidos por la empresa eléctrica.

Del mismo modo, el resto de embalses de la provincia de Salamanca se han visto beneficiados por las intensas lluvias con niveles que superan los del pasado año por estas mismas fechas, ya sea en el Tormes con Almendra, al 48 por ciento y 1.268 hectómetros cúbicos, 200 más que hace una semana, y Santa Teresa, que está ya próximo al 80 por ciento, con 400 hectómetros cúbicos, o los del río Águeda, con Irueña al 70 por ciento y el pantano de Águeda al 76%.