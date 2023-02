Las enfermeras de zonas rurales amenazan con una ‘huelga de motores’

Las enfermeras que trabajan en la Atención Primaria rural calculan que en provincias como León o Salamanca se recorren cada año un millón de kilómetros, y lo hacen con sus propio vehículos.

Esto supone un desgaste del coche y un gasto de gasolina que, afirman, no se ve compensado con el kilometraje que paga Sacyl, lo que podría desembocar en una ‘huelga de motores’: dejar de utilizar los vehículos propios para desplazarse por motivos de trabajo.

La secretaria de Acción Sindical de Satse, Patricia San Martín, explica que se ha venido negociando una subida del kilometraje que paga Sacyl, pero consideran que la oferta de la Junta es insuficiente.

“Hasta ahora cobrábamos 19 céntimos por kilómetro. Quieren subirlo cuatro céntimos, hasta los 23 por kilómetro, pero nos parece insuficiente porque no cubre la subida real del precio del carburante. Esos cuatro céntimos que suben tributan al IRPF, por lo que la subida es menor. Nosotras calculamos que en los últimos 16 o 17 años el precio de la gasolina se ha duplicado. Antes costaba 90 céntimos el litro y ahora cuesta 1,80 euros. Teniendo en cuenta el gasto medio de un coche, creemos que necesitamos llegar a los 27 céntimos por kilómetro recorrido para que esa tributación se compense con el incremento de la gasolina”, explica.

El equipo de Enfermería de León alcanzó el millón de kilómetros recorridos entre todas durante un año, y desde Satse, apuntan que “las cifras de Salamanca son parecidas, porque también hay desplazamientos largos en varias zonas de salud”.

En el caso de no llegar a un acuerdo, la propuesta que el sindicato ha realizado a sus afiliadas, y resto de enfermeras, es la de dejar de utilizar su propio vehículo. “Hemos recomendado no utilizar nuestros coches y que nos diga Sacyl cómo quiere que nos traslademos. Si quieren que lo hagamos en taxi o que vean si todos los pueblos a los que vamos tienen autobús de línea, a qué horas llegan... Es muy fácil hacer que el trabajador sostenga el sistema, pero a veces no hay otros medios”, recalca Patricia San Martín.

“No se trata de una campaña, sino de una decisión personal del trabajador, al que le estamos informando de que no tienen la obligación, ni de tener carnet de conducir, ni de poner el coche a disposición de Sanidad. Lo estábamos haciendo casi por inercia”, afirman.

Otra opción que plantean las enfermeras es la de emplear el coche con el que Sacyl dota a algunos centros de salud, pero la disponibilidad es limitada. “Algunos centros tienen coche, pero puede estar usándolo el veterinario a primera hora, o para las extracciones sanguíneas a domicilio. Es un único vehículo y lo utilizan muchas personas”.

Se entiende como gastos de desplazamiento los kilómetros que el profesional realiza desde el centro de salud hasta el consultorio, o hasta el domicilio del paciente al que tiene que visitar, pero no se incluye el trayecto desde el hogar del sanitario hasta su puesto de trabajo.