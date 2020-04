La crisis sanitaria por el coronavirus están ya sacando a la luz la situación de muchas familias con pocos recursos en la provincia de Salamanca. Un ejemplo de ello son las hermanas María Teresa y María del Castañar H., de Béjar, que viven en la ciudad con poco más de 400 euros y no tienen acceso a ayudas de las administraciones públicas.

Tan sólo una de ellas, María Teresa, trabaja y con su sueldo de unos 400 euros tienen que comer ambas. Además, sufre artritis reumatoide con principios de esclerosis múltiple. Asegura que “vivimos gracias a mi trabajo” porque “mi hermana, al no tener cargas familiares, no tiene derecho a ninguna ayuda de las administraciones”. Afirma que María del Castañar H. lleva más de doce años buscando trabajo en una ciudad como Béjar, que atraviesa una complicada coyuntura laboral como consecuencia de la crisis del sector textil.

En este sentido, María Teresa afirma que “ella come porque le doy yo de comer” pero “como no tiene cargas, no tiene derecho a vivir”. Además, avanza que “con esta crisis, va a empeorar nuestra situación”. De hecho, comenta que “queremos hacer muchas cosas pero nos limita el sueldo” y añade que “al final, te acostumbras a vivir sin muchas cosas” porque “sabes que tienes que obligarte a vivir de esta forma tan estrecha”.

Con respecto a su enfermedad, María Teresa explica que “he solicitado una ambulancia para ir a Salamanca a recibir el tratamiento pero me la han denegado”, situación que le obliga a madrugar mucho para estar en el complejo hospitalario sobre las ocho de la mañana y permanecer allí las cinco horas que suele durar el correspondiente tratamiento. El colapso sanitario también afecta a la paciente ya que, antes, “íbamos ocho para recibir el tratamiento y ahora tan sólo van dos personas”. También afirma que es en un problema acceder a la medicación y, por tanto, no le queda más remedio que “aguantar con los dolores”.

A pesar de todo ello, María Teresa se muestra optimista al pensar que “Dios aprieta pero no ahoga” y concluye con esperanza afirmando que “vamos a salir de esta situación”.