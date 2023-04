Las dos escuelas salmantinas que están en riesgo de cierre el próximo curso

En plena vorágine del proceso de reservas y matriculaciones de alumnos para el próximo curso escolar, varios municipios de la provincia de Salamanca viven este proceso con gran inquietud y auténtica incertidumbre ante la falta de alumnos que podría llevar, en el peor de los casos, al cierre del colegio el próximo mes de septiembre. Aunque la Consejería de Educación no varía su compromiso de mantener abiertos colegios rurales con tan solo tres alumnos, lo cierto es que, a día de hoy, hay ya dos localidades que, si no se produce un pequeño milagro de aquí al mes de septiembre, tendrán que cerrar su colegio de cara al próximo curso.

En esta situación se encuentra Cipérez, que en la actualidad mantiene abierto el colegio de la localidad con tres alumnos, pero que de cara al próximo curso se quedaría sin ninguno, ya que los tres acaban Primaria e iniciarán su etapa de la ESO en el instituto de Vitigudino. Y algo similar ocurre también en Sobradillo, que de cara al próximo curso perderá a dos de sus cuatro alumnos actuales, ya que también finalizan Primaria y continuarán la ESO en Lumbrales. Se quedarían solo con dos alumnos, lo que haría inviable mantener abierto el colegio.

En ambos casos, los alcaldes de dichos municipios no ocultan su pesar y su preocupación por esta situación que viene derivada de la falta de nacimientos. “Nos hemos quedado con tres alumnos y se marcharán todos el próximo curso”, señala con inquietud Francisco Alonso, alcalde de Cipérez, quien reconoce que está haciendo “todo lo posible” por conseguir el empadronamiento de familias con niños en edad escolar. “Si no se logra, habrá que cerrar; y perder el colegio es como perder la vida del pueblo”, apostilla.

Algo similar ocurre en Sobradillo. “Estamos al filo de la navaja”, confiesa su alcalde, José María González, quien también busca con desesperación familias con hijos. “Sería una pena cerrar el colegio, pero es el reflejo de la España vaciada: no hay gente, no hay niños, no hay trabajo”.