Las divertidas coplas del ‘no’ Carnaval del Toro

“Una situación histórica, provocada por esta desagradable y triste pandemia que tanto sufrimiento está deparando a tantas familias a las que queremos dedicarles estas coplas”, destacó Nicolás de Elías, en una presentación que no estuvo exenta del característico humor de la Rondalla en la intervención de “Nino”: “Nos empezamos riendo de los chinos por su hospital levantado en 10 días, pero aquí llevamos 10 años para el nuevo clínico, y es que no nos damos cuenta de que los chinos todo lo hacen a lo bruto, como la muralla, allí tiene kilómetros y kilómetros y la nuestra, pues la que es”.

El salón de actos de la Casa Consistorial acogió una inusual presentación de las coplas del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, no por el lugar de celebración ya que éste fue el escenario hasta mediada la primera década del siglo, sino por la ausencia tanto de público como de los propios murguistas y su animación.

Sin Carnaval

El año veinte libramos/ Pero el veintiuno no:/ Nos quedamos sin toros,/ sin encierros, sin pregón./ Antaño, que nos prohibieron/ celebrar el Carnaval/ bastó con cambiarle el nombre:/ La Fiesta Tradicional./ La solución, este año,/ de Cataluña la mandan:/ Lo que hay que hacer es un mitin/ que allí nadie se contagia.

“El terror de la Alameda”

Por falta de actividades/ del concejal de festejos/ sugerimos al alcalde/ lo promocione a otro empleo./ Proponemos ayudante, con hacha, sierra y aperos/ del regidor de los parques/ que es brutal, salvaje y fiero./ Feroz, como las termitas,/ se alimenta de madera/ tragándose, sin bebida,/ las sombras de la Plazuela./ Es el caballo de Atila,/ el terror de la Alameda,/ por donde pasa aniquila,/ por donde pisa no hay hierba.

Fernando Simón

Vino Fernando Simón/ a Ciudad Rodrigo un finde;/ compró pipas, hamburguesas/ y visitó Siega Verde./ Geñito dejó el kiosco, el Ruso cerró el garito,/ Siega Verde sin visitas.../ ¿Es cenizo o no es cenizo?

Un buen obispo

Don Tomás en carta abierta/ reclama que haya prelado/ siguiendo, después, su ejemplo/ muchísimos farinatos./ Con ese montón de cartas/ en la mía pido al cielo/ que, además de un buen obispo,/ no nos deje sin carteros.

El alcalde de farra

Parecen noticias falsas/ lo que se dice en el pueblo,/ sobre las cosas que hacen/ los ediles del Gobierno./ Uno se ha puesto peluca,/ otro se ha dejado barba/ solo falta que el alcalde/ se vaya algún día de farra.

Conrado Abad

Lo que no consiguió el toro/ en ochenta años de tientas,/ lo pregonan sin recato/ por aquí las malas lenguas./ A pesar de lo que digan/ a mí me da que Conrado,/ aunque falle la cadera,/ tiene más vidas que un gato.

Meteorito

Entre el Covid, Filomena/ el Gobierno y Donald Trump/ todos los días tenemos/ motivos para llorar./ ¿Qué más nos puede pasar/ de lo que no hayamos visto?/ Solo falta que un buen día/ nos caiga algún meteorito.

La Caridad

Juanto va en la lista roja,/ Domingo también está;/ fueron los que el tripartito/ formaron con otro más./ En la lista roja ahora,/ esto sí que es novedad,/ nos han metido un convento:/ Ese de la Caridad.

Papel higiénico

Simón nos dijo del Covid:/ “Esto es una tontería/ tengo un comité de expertos/ q1ue nos lo arregla enseguida”./ Pero al ver las mascarillas,/ el hidrogel y los guantes/ lo primero que agotamos/ fue todo el papel del váter.

El bozal

Con el bozal que me han puesto/ solo me falta el rabero/ para recordar, de antaño,/ al mulo del panadero./ Y los hay que están contentos./ Con el gel y la encerrona.../ Tenía más conocimiento/ el mulo de la tahona.

Hostelería

Llevo tanto tiempo preso/ que ya no me sé orientar/ y solo salgo de casa/ para ir al Rebollar./ Mas, cuando llego a la puerta,/ descubro con alegría/ a un reducto de indomables/ levantar la hostelería.

“Resitiré”

Lo que iba a pasar en marzo/ lo adivinó la Rondalla/ y el pasado Carnaval/ el Resistiré cantaba./ Muchos meses encerrado/ y sin ver la solución.../ y eso que no iba a ser nada/ según decía Simón.

Ministerios

Casi tres meses y medio/ estuvimos encerrados:/ un día mandaban esto,/ y al siguiente lo contrario./ El gobierno, mientras tanto,/ repartiendo ministerios,/ ¡Cuánto mejor nos iría/ si los encierran a ellos!

San Sebastián

San Sebastián no ha subido,/ se ha quedado en su capilla./ Hay quien dice que lo hizo/ por no tener mascarilla./ No es motivo suficiente/ pa quedarse confinado.../ Mas bien se acordó del frío/ que hizo el año pasado.

El pico de la pandemia

El pico de la pandemia,/ dice Simón a menudo,/ ha llegado a lo más alto;/ ha pasado lo más crudo./ Nos engaña como a chinos/ y al verlo en la tele intuyo/ que tratándose de picos/ es mejor que cierre el suyo.

Igea

No se puede hacer peor/ la gestión de la pandemia/ porque si malo es Simón,/ ¿qué me dicen del Igea?/ no nos vengan con vacunas,/ jarabes o trementina.../ aquí, que todos estamos/ licenciaos en medicina.

Cribados

Sancti Spíritus en pleno/ ante el número excesivo/ de casos, fue convocado,/ para un cribado masivo./ El vecindario pensaba/ lo que le dijo Carlines:/ “pa cribar no andéis viniendo/ que tenemos albañiles”.

El Bolsín

Primero que si a Sevilla/ luego que si a Portugal.../ el Bolsín quiere y no puede;/ suspender es lo normal. / Ante el miedo del contagio/ que puede haber en la plaza,/ ¿quién es el guapo que pone/ la mascarilla a la vaca?

La leal oposición

¿Dónde se habrá refugiado/ la leal oposición?/ Concluyeron su mandato/ y no dijeron ni adiós./ Un murguista nos comenta:/ Domingo estará rezando,/ Juan Tomás en la taberna/ y Chicho en Fuenteguinaldo.

“San Mañueco”

Como patrón de la casa,/ meditan los hosteleros,/ en lugar de Santa Marta/ proponer a San Mañueco./ Y traerlo a una terraza,/ a diez grados bajo cero./ Invitarlo a un par de cañas/ y a un café solo, con hielo.

Volverán

Volverán por nuestras calles/ los sonidos del encierro/ y con tono más vibrante/ el sonar del Reloj Suelto./ Volverá el color brillante/ al Campanazo, al pañuelo,/ a charangas y disfraces.../ ¡Volverán los buenos tiempos!