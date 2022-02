Las desternillantes coplas de la rondalla del Carnaval de Ciudad Rodrigo

Entre tanta noticia desconcertante —pandemia, coronavirus, incidencia, obispo compartido, elecciones,...— el alcalde lo peta dando la noticia de que después de dos años por fin tendremos Carnaval, con el beneplácito de la Junta”. Así se presentó en el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” de Ciudad Rodrigo la Rondalla “Tres Columnas”, que cantó su conocida copla de 1988, “Imágenes” y dejó las siguientes perlas:

Obispo compartido

“Por fin tenemos prelado,/ por fin tenemos obispo./ No tenemos la exclusiva/ porque será compartido./ Si lo parten en mitades/ y elige Ciudad Rodrigo/ para nosotros pedimos/ el dedito del anillo”.

Pregonero Mayor

“Va a venir el pregonero/ de Madrid la capital./ Para hablar de los encierros/ y anunciar el Carnaval./ Para qué buscar tan lejos,/ nos lo tienen que explicar./ Si con esa misma cara/ ya los hay en la ciudad”.

Natalidad

“El equipo de gobierno/ sube la natalidad:/ han tenido varios niños/ y el que pronto llegará/ y si no los vemos mucho/ por la calle, mire usted,/ estarán, seguramente,/ encargando otro bebé”.

Negacionista

“Me dice que no de día/ me dice que no de noche/ me dice que no en la cama,/ me dice que no en el coche. No hace falta ser un genio, el hecho salta a la vista;/ aunque se haya vacunado/ mi novia es negacionista”.

Volver

“He descolgado la capa/ cepillado la chistera,/ afinado la guitarra,/ memorizado las letras./ Cuando voy para el ensayo/ me ha gritado la parienta:/ ¡Cada uno con su vaso/ y dejaros de meriendas!”

Covid y toros

“Quince mil almas tenía/ Ciudad Rodrigo hace años;/ de la docena de miles/ ahora mismo no pasamos./ Con el COVID y los toros/ u mezclando los eventos/ si no tenemos cuidado/ nos quedamos en quinientos”.

Cierre Muralla

“En el Carnaval que viene/ los vigilantes jurados/ controlarán las entradas/ al recinto amurallado./ No puedes meter bebidas, / ni tabaco ni alimentos./ Esto, como hace cien años,/ cuando había consumeros”.

Parking inteligente

“Para evitar las peleas/ que surgen entre la gente/ en el mercado nos ponen/ un parking inteligente./ Si lo piensas un momento/ es para volverte loco;/ tienen los aparcamientos/ lo que nos falta a nosotros”.

Mañueco

“Dicen que no son los mismos;/ que cambian los candidatos/ son cosas de la campaña/ porque miren, ¡ojo al dato!/ en la Junta está el ejemplo:/ Alfonso mandó primero,/ luego se puso Fernández/ ahora quiere ser Mañueco”.

Coronavirus

“Nos preguntamos si ustedes/ han pasado por lo mismo/ nosotros, con lo del COVID,/ sufrimos grandes perjuicios./ Adiós dijimos a ferias,/ a rondas, pinchos y vinos./ A este paso acabaremos/ en abstemios convertidos”.

El obispo

Hay que ver con el obispo/ la guerra que llevan dada./ Pues es uno para todos/ y se acabó la bobada./ Las vueltas que dio el alcalde/ pateando España entera/ buscando un obispo propio/ y le han “robao” la cartera”.

Que te vaya bonito

“Una tarde en el ensayo/ dijo un murguista muy listo/ “falta una copla, muchachos,/ la de Domingo Benito”./ Domi acabó su aventura,/ si alguna vez te ofendimos/ acepta nuestras disculpas/ y que te vaya bonito”.

Campanazo

“El campanazo se queda,/ con las nuevas restricciones,/ en algo descafeinado,/ en algo sin emociones./ Si no le ponen remedio/ esto acabará sonando/ como el timbre de la bici/ del Niño de San Giraldo”.

Sistema Solar

“Una idea extraordinaria/ la del sistema solar; ya se dice por la Nasa/ y en cabo cañaveral./ Ven los yanquis las estrellas/ desde la nave espacial;/ y nosotros en la bici/ las podemos divisar”.

Las vacunas

“Las vacunas continúan/ esto ya no tiene fin;/ nos pinchan por todas partes/ en todas menos aquí./ Con cariño nos taladran/ después de mucho esperar./ como corderitos vamos/ sabe Dios qué pasará”.

El abuelo del alcalde

“Yo no me lo puedo creer,/ por mucho que se me insista,/ que nuestro alcalde pueda ser/ nieto de Nano, el murguista./ A mí me basta con leer/ el bando del Carnaval:/ Si levanta la cabeza/ le tira de las orejas/ el abuelo Caridad”.

La hostelería

“Después de mucho batallar/ el gremio de hostelería/ hizo que hubiera Carnaval/ para evitar una ruina./ Cuando el alcalde dijo: sí,/ se celebra el Carnaval,/ ciertos establecimientos/

no ven más que impedimentos/ y amenazan con cerrar”.