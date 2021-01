Las claves para frenar la despoblación en Salamanca

El profesor de la Universidad de Salamanca y demógrafo, Alberto del Rey, matiza que la situación actual en la que se encuentran las cabecera de comarca de Salamanca se arrastra desde hace años. “El músculo que tenían no era solo por ser más grandes, sino porque con sus servicios abastecían a los pueblos de alrededor. Al perder población esos municipios, para los negocios se vuelve más difícil la supervivencia”, afirma.

Alberto del Rey considera de gran importancia mantener los servicios que actualmente ofrecen las cabecera de comarca “aunque no sean rentables desde un punto de vista económico”. No solo pone como ejemplos los centros de salud, también otros como el Hospital de Béjar, porque ayuda a fijar población. “Si se deja que sea un proceso natural, la pérdida de población no va a tener solución”.

El profesor de la Universidad de Salamanca se muestra además muy crítico con los políticos españoles. “Solo les interesa la despoblación a la hora de repartir dinero. Lo que tienen que hacer es invertir sin pensar en la rentabilidad económica inmediata. Al menos en la Unión Europea sí existe una preocupación por lo que pasa en las zonas despobladas, ya que dan importancia al patrimonio histórico y medioambiental y, posiblemente, apretarán las tuercas a las administraciones españolas para que hagan algo”, argumenta.