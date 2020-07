Las casas rurales salmantinas cuelgan el cartel de ‘completo’ hasta septiembre

La política de cancelación se ha convertido en la principal preocupación de quienes desean hacer una reserva. “Preguntan mucho, ha pasado de ser algo en lo que no reparaban a tener que tenerlo muy claro”, explica el mirobrigense José Etreros, que posee una casa rural en la localidad.

Las anulaciones por miedo se compensan con reservas casi inmediatas, una contradicción que salva la temporada

A pesar de las animadas perspectivas para el turismo rural, las visitas han descendido en destinos populares como La Alberca. “En el hotel estamos al completo, pero no se ve tanta gente en la plaza y en los bares como otros años”, dice José María Sánchez, dueño de un hotel rural. Además, destaca, “los huéspedes se interesan por habitaciones con balcones para poder traer su propio desayuno y así no tener que exponerse a lugares públicos”. Sostiene que no hay la misma asiduidad ni se ven aglomeraciones de gente.

El alcalde albercano, Miguel Ángel Luengo, confirma que aunque hay movimiento y los habituales han acudido, se nota que no hay visitas guiadas grupales y que poca gente decide acercarse a la villa simplemente para pasar el día.

Acontecimientos como bodas también están marcando la temporada estival en cuanto a alojamientos rurales. Así, algunos empresarios sufren un constante aplazamiento de fechas que saltan de junio a agosto para finalmente quedar pendientes de cara al 2021.

El diputado de Turismo Rural Francisco Javier García Hidalgo indica que hay una tendencia al alza en el ámbito turístico de este tipo. “Las reservas para el mes de agosto muestran un salto positivo”, sentencia.

La mayoría de cancelaciones se dan de cara al mes de julio, lo que supone que existe la posibilidad de que nuevos rebrotes afecten a las reservas de agosto a medida que se acerquen las fechas, aunque ahora parecen sólidas y son muchos quienes se muestran optimistas.