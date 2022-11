Las campanas de la discordia en Béjar: cada 15 minutos, día y noche

Las campanas de la iglesia del Pilar y San José de Béjar, conocida popularmente como Monte Mario, han reabierto el debate vecinal en el barrio de Los Praos porque el tañir tiene simpatizantes pero también detractores. El templo se ubica en el paraje conocido como Monte Mario y las campanas de su reloj suenan cada cuarto de hora, situación que molesta a parte de los vecinos que residen en las viviendas más cercanas a la iglesia.

Una de las vecinas afectadas, que ejerce además de portavoz de los detractores, explica que las campanas “suenan alto cada cuarto de hora, continuamente y también por la noche, lo que hace que haya gente que no duerme bien”, denuncia. “Creemos que es justo que por la noche respeten las horas de sueño”, añade. Pone como ejemplo otra iglesia que hay al lado del colegio Marqués de Valero “que por la noche no suena” y aclara que la iglesia de Monte Mario “además no tiene ninguna actividad”. Por último avanza que los vecinos molestos tomarán las medidas que estén en su mano porque “oír el reloj cada 15 minutos no se lo deseamos a nadie”.

La otra parte implicada son el resto de vecinos que sí están a favor de que suenen las campanas. María Eugenia García es una de las vecinas que están a favor de seguir escuchando las campanas: “No me molestan, al contrario, me gusta porque me llevan a mi infancia cuando escuchaba el reloj de la plaza de mi pueblo”. También José Blázquez se muestra a favor: “No noto ni que está el reloj. Si voy por la calle y coincide que da la hora, pues lo escuchas, pero desde luego no me supone ningún problema”, al igual que defiende María Martín, que añade que su ausencia “sí se echaría de menos”.

Así las cosas, la polémica está servida con la parroquia de San Miguel como centro del que depende ese templo y el Ayuntamiento en medio. El párroco, Bernabé Marcos, asegura que no quiere encender más los ánimos de los vecinos pero apunta que la iglesia “es un problema que nadie quiere asumir” y por eso asegura que “sería conveniente que la Policía Local realizara mediciones para saber si las campanas sobrepasan los decibelios y que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias”.

Por su parte, el alcalde Antonio Cámara explica que no consta en el Ayuntamiento ninguna denuncia por lo que “si hubiese, será lo que decida la Policía Local” y recuerda que “es una polémica de hace años” cuya solución resulta compleja por la antiguedad del reloj. De hecho, únicamente podría silenciarse si se apaga de forma indefinida.