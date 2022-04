Las buenas perspectivas del turismo rural en Salamanca: “Estamos llenos y con ganas”

Esto afecta a su vez al comportamiento de los turistas , que pueden decidir cancelar sus reservas, algo que supone una auténtica faena en el caso de las cancelaciones gratuitas si no se encuentra una reserva de última hora. En la misma situación se encuentran los negocios de hostelería, y es que el mal tiempo es determinante. “Esperamos que haga buen tiempo y nos podamos olvidar por unos días de este frío”, dice Miguel Hernández.

Queda, no obstante, otro factor que cada año determina el éxito rotundo o parcial de la Semana Santa, y que por desgracia no depende de ellos: la meteorología . Por estas fechas las celebraciones religiosas arrastran una “maldición”, y es que las lluvias acompañan con frecuencia las jornadas, impidiendo en ocasiones la salida de los pasos.

“Estamos doblando y triplicando el trabajo respecto a los años anteriores con la pandemia. Siempre llenamos”

Las etapas por las que han tenido que pasar las casas rurales han sido de lo más diferentes: no poder abrir, tener que desinfectar absolutamente todo, no poder reservar para grupos numerosos, no poder tener un encuentro cara a cara con los huéspedes, o tener tantas reservas como cancelaciones, especialmente en fechas como Navidad o el Puente del Pilar.

Susana Mayordomo, propietaria de una casa rural en Sotoserrano, asegura que “la cosa va cogiendo rumbo”. Atrás van quedando los tiempos duros en los que tocaba ahorrar, y es que ha podido recuperarse el pasado verano, y en las fechas de mayor esplendor turístico, al igual que lo hará en esta próxima Semana Santa. “Las casas vuelven a funcionar; todo está reservado”, confirma.

En el caso de Inmaculada López, propietaria de una casa rural en Candelario, asegura que “doblamos o triplicamos trabajo. Tenemos reservado siempre”. Muchos de los clientes, destaca, son de Castilla y León.