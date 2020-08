Las ayudas que concederá Santa Marta para libros y material escolar a los niños de infantil

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha aprobado la concesión de 8.000 euros en ayudas para libros de texto y material escolar destinados a niños matriculados en Educación Infantil. La becas serán concretamente de 100 euros por niño, por lo que saldrán beneficiados 80 escolares del municipio santamartino.

La concejala de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho, quiso aclarar que estas ayudas están destinadas a familias empadronadas en Santa Marta de Tormes, independientemente de que sus hijos estén matriculados en otros centros ubicados fuera de la localidad, siempre y cuando sean “centros sostenidos con fondos públicos en los cursos de Educación Infantil”.

Las ayudas se concederán en función de la renta familiar, de acuerdo a la regla de los umbrales máximos y además se contemplan una serie de supuestos que serán de preferencia a la hora de acceder a dichas becas escolares. Así, tendrán prioridad los huérfanos, las familias con miembros afectados por minusvalías, familias cuyo principal sustentador se encuentre en situación de desempleo o sea pensionista, familias numerosas y familias cuyo miembro principal sea viudo, soltero, divorciado o separado.

Una vez cubiertos estos supuestos que dan prioridad a la hora de acceder a las ayudas para libros de texto y material escolar para niños de 3 a 5 años empadronados en Santa Marta, el resto de las becas se concederán por orden inverso de renta per capita.

“Una edición más el equipo de Gobierno de Santa Marta de Tormes decide mantener su fuerte compromiso con la infancia para que no exista ni un solo niño en este municipio que no pueda estudiar porque no recibe un apoyo debido a su falta de recursos”, quiso resaltar la concejala de Bienestar Social Mari Cruz Gacho.

Una vez publicadas las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, el plazo para presentar las solicitudes que permitan a las familias entrar en el proceso de selección para la concesión de las ayudas escolares de Educación Infantil, es de 15 días naturales y dichas solicitudes deberán ser entregadas en el departamento de Servicios Sociales ubicado en la calle Villalar en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Con la aprobación de estas becas escolares el Ayuntamiento de Santa Marta muestra una vez más su compromiso no sólo con la infancia, sino con la educación y la necesidad de contar con recursos para acceder a ella.