Las antigua tradición que ha recuperado Santiago de la Puebla en Semana Santa

El sonido de la tradición atronará a partir de este mediodía en Santiago de la Puebla gracias a una iniciativa de la Asociación Sociocultural ‘Ermita de San Blas’ que se puso en marcha por primera vez el año pasado. Más de una veintena de carracas al unísono recorrieron las calles de la localidad como se hacía antiguamente en Semana Santa. “Tras la muerte de Cristo, se imponía la austeridad y no se podían tocar las campanas entonces para avisar a los oficios iban por las calles son las carracas y carracones”, explica Mateo Arias Conde, vicepresidente de ´Ermita de San Blas´ y principal impulsor de esta iniciativa. Gracias a su empeño y su habilidad construyendo carracas se pudo poner en práctica. “Cayó en mis manos una antigua carraca y me fijé cómo estaba hecha, sobre todo a partir de maderas viejas he construido ya más de 20 de diferentes tipos”, detalla. En su casa cuenta con 16, que hoy se escucharán por las calles de la localidad, mientras avisan a los vecinos de las horas de los actos programados.

El sonido de las carracas en la zona era algo habitual, no obstante, ahora tan solo se mantiene con vida en Santiago de la Puebla.

“Nos juntamos en la iglesia, salimos por las calles y cuando vemos gente tocamos y avisamos de las horas de la tarde”. Este es el ritual previsto. Muchos quedarán atónitos y otros, como sucedió el año pasado, volverán a través de este sonido a recuerdos del pasado. La iniciativa fue muy agradecida y aplaudida sobre todo por personas mayores que recuerdan cuando las carracas eran un sonido habitual en Semana Santa.

“En los pueblos cada vez hay menos personas, a lo mejor al morir la gente que estaba encargada de las carracas aquello iba quedando en desuso por desinterés de las nuevas generaciones”, argumenta Mateo como posible causa de la pérdida de esta tradición. Razón por la cual uno de los principales objetivos de la asociación ‘Ermita de San Blas’, “es concretamente recuperar tradiciones y cosas que había en los pueblos”, explica Mateo. Otra de las costumbres que han vuelto a realizar es la romería hasta la ermita de San Blas, hoy en ruinas. En medio de la llanura cerealista tan solo se mantiene en pié un arco mudéjar.