La zona de salud salmantina que cree que ya debería estar en fase 3

No pasar de fase ha sido una pequeña decepción para las zonas básicas que primero entraron en la fase 1 (11 y 18 de mayo). Un retraso que, aunque todos admiten, por entender que lo primero es la salud de sus vecinos, no ha caído igual en unas u otras zonas.

El alcalde de Calzada de Valdunciel, Román Hernández, asegura que “aunque prima la salud, nosotros tenemos las condiciones suficientes para entrar no en fase 2, sino en 3 directamente”. Hernández lamentaba la situación de los pequeños municipios: “al mundo rural no nos tienen en cuenta, la gente que toma las decisiones no sabe cómo es la vida en el medio rural, porque no podemos tener las mismas restricciones que las grandes ciudades ya que el día a día no tiene nada que ver. Les pediría que tengan en consideración el medio rural y que actúen en consecuencia”.

Por otra parte, en Matilla de los Caños se han tomado la noticia de su permanencia en fase 1 con resignación. Para los responsables municipales de la localidad “habría estado bien pasar a fase 2 porque eso demuestra que las cosas están bien y que vamos avanzando, pero la gente no está molesta, preferimos ser prudentes y esperar un poco más”. Además, desde la localidad aseguran que cambiar de fase para los vecinos no supone tanta diferencia ya que ahora tienen libertad de horarios, aunque para los bares sí suponga poder abrir su interior.

Por otra parte, la zona básica de salud de Peñaranda también pasó a fase 1 el pasado día 18 y se mantendrá en ella. La alcaldesa, Carmen Ávila, afirma que “preparados estaríamos para pasar de fase, pero tampoco pasa nada por esperar una semana más que será lo que tardemos y estar más seguros”. La regidora peñarandina considera que permanecer en la Fase 1 repercutirá en un sector económico muy importante en la localidad como es la hostelería. “Los que más lo notarán serán los hosteleros que algunos estaban esperando para abrir los negocios en fase dos y completar la apertura de locales con las terrazas”, añadió.

Peñaranda es, además, uno de los municipios de la provincia, entre 5.000 y 10.000 habitantes, que mantiene las franjas horarias al tener una densidad superior de 100 habitantes por kilómetro cuadrado.

En los últimos días han reabierto, además, servicios públicos como el polideportivo municipal al aire libre y la biblioteca municipal.