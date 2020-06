Béjar es uno de los municipios salmantinos donde más se ha puesto de manifiesto la necesidad de acometer la limpieza de sus zonas verdes al contar con grandes parajes como El Castañar y el camino natural que atraviesa el término por el antiguo recorrido del tren.

El crecimiento de la maleza en esa vía turística y el hecho de que sea hoy en día una de las alternativas de los bejaranos para realizar sus paseos durante las fases de desescalada ha llevado al Ayuntamiento a la contratación de los servicios de una empresa externa que, con su maquinaria, retire las masas de maleza más complicadas y hacerlo a través de una desbrozadora manual. Ya se ha trabajado en el entorno de la estación del tren y, a lo largo de esta semana, se desbrozarán otros tres tramos.

Mientras tanto, como ya avanzó la alcaldesa, Elena Martín, el pasado miércoles comenzaron a trabajar quince personas como trabajadores forestales, que forman parte de la lista de empleo municipal aprobada recientemente. Se han creado tres cuadrillas diferentes, que han comenzado a trabajar en El Castañar, en la ruta de las fábricas textiles y en la mejora vegetal de la calle Recreo. Hay también un grupo de apoyo a la máquina de la empresa externa contratada. De forma paralela, los jardineros habituales trabajan también en las zonas verdes de la ciudad y han acondicionado grandes espacios como el parque municipal, el de La Antigua o la isla de La Aliseda.

Quedan zonas verdes por limpiar en el interior de la ciudad y ya ha habido comunidades de propietarios o vecinos particulares que han pedido al Ayuntamiento que actúe para evitar la aparición de animales o la acumulación de basura, como sucede, por ejemplo, en espacios verdes del entorno de la calle Tejedores, en el entorno de Los Pinos o en el paseo de La Fabril. El concejal de Medio Ambiente, José Ángel Castellano, asegura que se está intentando limpiar todo pero que todo lleva su tiempo: “Hemos empezado con lo molesto y hay que agilizarlo todo, pero ha sido una primavera mala en muchos sentidos”. Ahora, con la entrada de los nuevos trabajadores, espera agilizar las labores.

Además de la lista de peones forestales, donde ya se ha procedido a las primeras contrataciones, el Ayuntamiento hizo pública a mediados de la semana pasada la lista de candidatos para ocupar puestos de peones de jardinería y recogida de residuos. El plazo para presentar posibles reclamaciones se cerrará hoy a las dos del mediodía. Se podrá hacer de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento, respetando las normas higiénicas y de distanciamiento social, o a través de la sede electrónica del Consistorio.

Los operarios municipales sí han trabajado en la siega de la zona verde de las piscinas de La Cerrallana y en el acondicionamiento de los dos vasos de las instalaciones. No obstante, el Ayuntamiento no ha confirmado aún si abrirá o no dichas instalaciones. Hasta el momento, sólo Guijuelo ha confirmado que no abrirá la temporada “por responsabilidad”.