La venta ambulante sufre a pesar de la vuelta a la normalidad

Entre los numerosos vendedores ambulantes consultados existe una coincidencia: hay menos población, más envejecida y mucho menor consumo. “Está muriendo bastante gente y los mayores se van a la residencia . El año pasado se quedó mucha gente y este año hay bastante menos. La zona de Salamanca en la que yo vendo está floja como nunca”, señala José Luis Pérez, que, procedente de Cáceres, vende por localidades del Alto Tormes. En la misma línea, Manuel Sánchez-Capitán, con rutas por las sierras, explica que “cada vez hay menos gente y la que hay es muy mayor. Además, gente nueva no que haya venido a vivir a los pueblos por la pandemia no hay. El año pasado sí que se quedó la gente que viene a veranear a los pueblos y aguantó casi todo el invierno o todo el año, pero este año cuando acabó el verano, en torno a septiembre u octubre, se ha ido todo el mundo para casa. Este invierno me faltan bastantes clientas de verano que el invierno pasado sí estuvieron”. También Cristina Cubino corrobora esta situación: “Este año está fatal la situación. El año pasado se vinieron al pueblo muchas personas que este se han ido a la ciudad” .

Gente joven no hay, o poca, y no suelen ser clientes habituales de este tipo de servicios. No hay relevo en la clientela y muchos pueblos, con unas pocas decenas de vecinos, e incluso menos, se ven abocadas a perder servicios de este tipo por falta de rentabilidad. Por el momento, no es el caso por norma general, pero los vendedores sí han tenido que repercutir en el precio de sus productos el incremento del combustible y la subida de precios que ellos sufren también en los mercados mayoristas. Otro inconveniente más.