La solución de Guijuelo para acabar con las viviendas ruinosas

Guijuelo es, en materia de expedientes de ruina y conservación de solares sin uso, uno de los municipios pioneros ya que puso en marcha una ordenanza en este sentido que ha ayudado a llevar a cabo mejoras sustanciales en su entramado urbano con el derribo, vallado o cierre de viviendas y edificios en estado de ruina.

De hecho, en la década que lleva en funcionamiento la normativa, han sido 58 los expedientes de ruina abiertos, tanto en el casco urbano de la villa como en Campillo, Palacios y Cabezuela. En los primeros años el número de expedientes era más alto y ha ido descendiendo a medida que pasaban los años y se aplicaba la norma. Una norma que en la villa chacinera tiene la particularidad de la venta forzosa, que es una herramienta que puede utilizar el Ayuntamiento cuando los propietarios del inmueble no hacen caso de la ruina o cuando, directamente, no se sabe a quien pertenece un edificio. En lugar de llevar a cabo la demolición subsidiaria, el Consistorio saca a subasta el edificio y es un tercero, el comprador, el que toma las medidas de seguridad y puede construir de nuevo. El dinero de la subasta no pasa a las arcas municipales, sino que se queda consignado en una caja aparte.