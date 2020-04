La situación límite de los enfermos de Alzheimer y sus familias en Salamanca: “Se pasa muy mal”

Las restricciones impuestas por el estado de alarma aprobado por el Gobierno central está haciendo mella en los pacientes de Alzheimer. Sus rutinas se han visto truncadas por permanecer en casa acompañados por sus familiares pero sin las actividades que, diariamente, realizaban en los centros de respiro. Un ejemplo de lo que están viviendo los enfermos de Alzheimer y sus familiares son Conchi y Antonio, ambos residentes en Béjar. Son marido y mujer y él sufre Alzheimer desde hace doce años. Un año después de diagnosticarle la enfermedad, empezó a recibir atención en el centro de respiro que gestiona la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Béjar y comarca, Afabeco. Las medidas de confinamiento han obligado a cerrar el centro y, por tanto, han dejado sin sus rutinas a los pacientes que, cada año, acudían a las antiguas escuelas de El Castañar para recibir atención especializada. La mujer de Antonio, Conchi, se ocupa de su cuidado diario aunque ahora lo realiza las 24 horas del día porque no pueden salir de casa ni acudir al centro. Comenta que “estamos viviendo una situación dura porque Antonio no vive la situación como es” ya que “en casa, está nervioso porque quiere irse a la calle pero estamos condenados sin salir”. El confinamiento se nota mucho en el humor de Antonio, ya que “le mando a hacer algo o a dar un paseo por la casa, pero se enfada”. Viven una situación complicada que, desde el punto de vista de Conchi, le desborda porque “el cierre del centro ha sido un mazazo”. De hecho, afirma que “estamos todo el día metidos en casa y se pasa muy mal” con momentos complicados para Antonio en los que, incluso, “le he tenido que quitar las llaves de casa para que no se vaya” en un afán por salir a la calle.

Conchi: “A las administraciones les pido que tengan un poco de consideración con los enfermos de Alzheimer”

No es la única situación complicada que ha vivido Conchi, ya que cuenta que “una noche me arriesgué y bajé la basura”, pero “se me presentó en el portal” preguntando por “quien le iba a buscar” para subir al centro que tanto echa de menos. A las administraciones públicas, Conchi les pide que “tengan un poco de consideración por los enfermos de Alzheimer porque ya no son ellos, Antonio ya no es Antonio” en una situación que, explica, “es muy mala para todo el mundo pero más para los familiares de Alzheimer”. El matrimonio habla con sus hijos por videollamada y Antonio muestra momentos de lucidez aunque Conchi teme sufrir algún accidente doméstico como una caída y tener que llamar a sus hijos de madrugada. A pesar de todo, echa una mirada al pasado cuando se casaron en el año 1979 aunque suman juntos desde que ella tenía 15 años. Llevan toda una vida de convivencia y aunque Antonio ya no es Antonio, sabe que en Conchi tiene su mejor apoyo y a la persona que más le va a cuidar.

“El regreso va a ser desastroso para pacientes y para familiares”